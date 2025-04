Fortunata y Jacinta feat. María da Fonte

Tengo la sana costumbre de hacer caso del argumento de autoridad. Cuando el genio matemático Grigori Perelman, con un cociente intelectual de 238 puntos, chúpate esa DeepSeek, razona que de qué le sirve un premio de un millón de dólares, cuando lo trascendental era resolver la conjetura de Poincaré, y eso ha sido lo que ha hecho, yo digo amén, hermano.

Sana costumbre, aunque a veces flaqueo. Cuando La Biblia, Mateo 7:6, advierte de "no dar lo sagrado a los perros, ni las perlas a los cerdos, no sea que con sus pezuñas lo entierren", hay veces en que hago caso omiso. Y luego pasa lo que pasa.

Pasa que ya no queda apenas gente que valore el buen saber hacer, una labor bien ejecutada, la tremenda responsabilidad y el trabajo duro que acarrean esas infinitas jornadas que se sabe cuándo empiezan, pero no cuando acaban. En un mundo en el que todo está al alcance de la mano, porque Amazon manda lo que sea al día siguiente desde la otra parte del mundo, nadie valora nada. Ni a nadie.

Resumiendo, que es gerundio, los cerdos no enterrarán más perlas, porque es la última vez que vendo lechazos a cierto albañil retirado. De esos que alardean de que antes los profesionales eran más profesionales y mucho profesionales. Pero luego se niegan a valorar el sacrificio que les supone a mis ovejas sacar adelante sus crías.

O lo que es lo mismo, se comen el lechazo y dejan a deber cinco euros por la cara. O por el bigote. Puede que para esos tremendos "profesionales" cinco euros sean mera calderilla. Para la buena pastora son el precio de antemano es-ta-ble-ci-do.

Y como dijo María Jiménez, se acabó. Que para eso estrenamos mes de abril, sol más calor, marabunta de garrapatas, calvario para los alérgicos y la fragua de la que habrá de ser la canción del verano. Ni la eurovisiva Melodi ni las recauchutadas Sonia y Selena. Este año Fortunata y Jacinta están que se salen y arrasarán en las pistas de baile.

Una Fortunata- Ayuso, con su inagotable loa al existencialismo tabernario. Y otra Jacinta- Díaz, que no hace sino reducir la jornada laboral. Más y más todavía, para que el resto de Fortunatas, Jacintos, Fortunates y Jacintes entonen sin parar el Cantinero de Cuba.

No me extrañaría nada que esas dos, "una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madriz, y Galicia, me dan el opio con tal gracia, que no lo puedo resistir", estén detrás del insano cambio de hora. Todo vale con tal de que el personal pase más horas atascado en la tasca, ahogando en alcohol las penas, el buen juicio y hasta el espíritu crítico.

Un espíritu crítico que llevaría al pueblo soberano a cuestionarse el porqué de esta necesaria necesidad de exigir ahora que las pitas de casa tengan su debido carné de identidad. Una ordenanza emanada del euro parlamento, que el ministerio de Planas está firmemente decidido a aplicar.

El mismo espíritu crítico que, arrasado en lágrimas por los cinco mineros muertos, debería exigir explicaciones a las diferentes administraciones. ¿Por qué esa empresa minera, que sólo tenía licencia de investigación del grafito, necesario para la beatífica transición ecológica, extraía ilegalmente carbón?

¿Por qué esa empresa minera, dedicada ya no al sucio y contaminante carbón, sino al bendito desarrollo sostenible de la agenda 2030, con un capital social de sólo tres mil euros, sumaba una subvención pública de un millón de euros? Mientras que cualquier ciudadano español, para obtener una ayuda pública de cinco mil euros, con la que crear un proyecto de interés ecológico tiene que sufrir un insoportable vía crucis burocrático?

En la España que va como un cohete, vuelve a sonar La planta 14 de Víctor Manuel. Mineros muertos, compañeros que aprietan los puños para ahogar la rabia, viudas desconsoladas, y un asqueroso patrón acompañado en el sentimiento por políticos. Por cierto, ¿a qué se dedicaba mientras tanto el SEPRONA, a grabar programas de TV, o quizás a pedir papeles a las gallinas ilegales para deportarlas a una mega granja de Cargill?

Pero a la España tabernaria, y con tiempo libre para consumir mucho y pensar poco, de Fortunata y Jacinta, le podría salir una firme competidora. Aquella otrora famosa María da Fonte, que se opuso con firmeza a leyes irracionales y contra usos y costumbres del pueblo, y que terminaría dando nombre a una revuelta agrario-social en el vecino Portugal.

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… más vale que Planas y su ministerio, se lo repiensen. O se atengan a las consecuencias, si siguen emperrados en mandar a su guardia pretoriana a molestar a aquellas que dan de comer al mundo.

Según la FAO hay más de quince mil millones de gallinas en el planeta. Es decir, que de salir adelante el deber de tener DNI gallináceo, imagino que junto con el derecho a voto, en las próximas elecciones podríamos ganar una presidenta ponedora, que nos felicitara las Navidades mientras hace su baño de arena.

Poca broma. Que esos aguerridos GRS bregados en alternar con antifas y black blocs, desconocen de lo que es capaz una abuela con mandilón a cuadros y el cubo de los desperdicios orgánicos de casa si ve amenazadas sus pitas.

En caso de guerra o Armagedón, tengo planeado esconderme sin kit de emergencia ni nada, así a lo loco, no en corral casero o núcleo zoológico, sino en mi santuario para gallinas. Hasta tiene nombre, Stay Wild. Y puede que me piense lo de hacer camisetas.

Hay sacas de maíz molido, árboles frutales, romaza y agua. Lombrices e insectos de sobra, de esos con los que Bill Gates y el resto de tecno oligarcas enajenaos aseguran que nos alimentaremos los pobres desgraciaos en el futuro.

Mis compas ovíparas y yo actuaremos al modo de Sir Anthony Hopskins en Leyendas de Pasión. Que, tras despotricar contra el maltrato institucional a los indios, bramaba contra la instauración de la ley seca. Y con apoplejía y todo decía aquello de "que le jodan al Gobierno".

