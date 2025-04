Dejen en paz a la Justicia

¿Por qué, los ínclitos miembros del Gobierno no dejan en paz a la Justicia? Que lleve los ojos vendados no quiere decir que esté ciega, sino que es igual para todos, a izquierda y derecha. No me equivoco si digo que en una mano lleva una balanza y en la otra una espada. Pues bien, ya va siendo hora de que empiece a "cortar" cabezas, las de todos cuantos la ponen en entredicho y dudan de su imparcialidad. La Justicia tiene que tomar cartas en el asunto y reivindicar su independencia de forma más contundente.

En cualquier otro país del orbe europeo, incluidos esos gobernados por la extrema derecha que la izquierda y extrema izquierda españolas parecen odiar, la ministra Montero no hubiera durado en su puesto ni una hora. Digo la Montero pero bien podría señalar a cualquier otra. Y si hablo de la Vicepresidenta en relación con la Justicia es debido a sus polémicas declaraciones sobre la "presunción de inocencia" a cuenta del "caso Dani Alves". La vice ha conseguido generar infinitas reacciones y ninguna a su favor. Las Asociaciones de Jueces y Magistrados, todas a una, se han mostrado firmes y en contra de sus desafortunadas declaraciones.

No sólo fuera del orbe socialista está recibiendo varapalos constantes. Aunque dentro callan, hay que decir que no apoyan esta nueva metedura de pata. Incluso la presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo se ha hecho escuchar defendiendo que si bien se puede discrepar de una sentencia judicial, nunca se puede "insultar desde un cargo público" que es, ni más ni menos, lo que ha hecho la Montero.

A ver si le enseñan modales a la vice actual y le cuentan un par de cositas interesantes sobre la Constitución que permanentemente se salta a la torera. Concretamente sobre la presunción de inocencia, figura legal que tiene una importancia capital en el mundo jurídico. "En España, constituye un derecho fundamental reconocido en el art. 24.2 de la Constitución y, lejos de ser un mero principio teórico de derecho, representa una garantía procesal insoslayable para todos. La máxima garantía para cualquier justiciable y uno de los pilares del proceso penal". Menos demagogia y más respeto.

