Me acabo de enterar de que también yo produzco y "regalo" comida para buitres. No es que no lo sospechara, por lo que venía leyendo. Pero ahora lo sé con certeza. Quizá hayan oído cómo "entrenan" a las Inteligencias Artificiales (alias IA) los grandes corporaciones de los archimillonarios que llevan ese asunto. Les hacen devorar toneladas y toneladas de escritos, de películas, documentales, fotografías, ilustraciones y todo lo que encuentren en bibliotecas o archivos de cualquier tipo. De ese modo es como las IAs "aprenden" a escribir libros, artículos o tesis doctorales; y a "crear" imágenes de cualquier clase.

Bueno, pues se ha desvelado el inmenso archivo de obras escritas que ha devorado la IA de Meta (empresa de Facebook, Instagram, Whatsapp…) para entrenar a su proyecto de inteligencia artificial. Se puede consultar en "theatlantic.com" y busqué mi nombre, para ver si alguno de mis libros había caído en esa gigantesca red de pesca de arrastre. Me alivió ver que ni mucho menos habían dado con todos mis libros (tiempo al tiempo, porque siguen pescando). Solo se habían alimentado con dos: "Buscadores de sonrisas" (uno infantil, ya descatalogado) y mi primera novela, publicada hace justo veinte años, "El beso del tiempo". Eso en el apartado de idioma español. Lo gracioso es que también había dos títulos en idioma inglés: se trata en realidad de un largo artículo ("Mil motivos para no leer y uno solo para hacerlo"), que dividí en dos para su publicación hace muchos años en una revista cultural desaparecida. Jamás he sabido que eso se haya traducido al inglés.

Naturalmente ni los de Facebook ni las demás megamillonarias empresas que están creando IAs con el objetivo de forrarse aún más, pagan por ese uso de obras de propiedad ajena. Ni piden permiso. Se creen amos y los amos no piden permiso a los siervos. Así que ahora, cuando escribo incluso artículos modestos como éste, no puedo evitar pensar que estoy elaborando comida gratis para todos esos buitres que nos exprimen y nos mangonean. ¿Y qué fue por cierto de aquello de la propiedad intelectual por la que a la menor crujen a quien ose hacer un plagio o usar sin permiso obras ajenas? Lo de siempre: los delitos son cosa de pobres. Si los cometen los ricos reciben otros nombres: inversiones, homenajes literarios, ingenierías financieras, inteligencia artificial…

Soñábamos con un futuro en el que las máquinas hicieran los trabajos duros, asquerosos, aburridos y rutinarios. Pero no contábamos con que el futuro lo diseñarían psicópatas podridos de millones a los que mola más crear máquinas que escriban poesía, artículos, hagan películas, pinten y compongan canciones. Justo lo que soñábamos hacer cuando se nos liberara de la esclavitud. Malditos buitres.

