Es verdad que merced a la nueva legislación para desahuciar de forma más ágil a los okupas, a partir del 3 de abril, la persona que vea okupada su vivienda deberá formular una denuncia acreditando la situación en relación a su propiedad. Así se iniciará un procedimiento de desahucio diferente al que se realiza hasta el momento. Claro que si mientras se resuelve el procedimiento, el okupa te ha destrozado la casa no es que se haya avanzado mucho que digamos.

Hay que acabar con la situación porque la okupación de viviendas está castigando a muchos propietarios que no son ni inmobiliarias ni tienen numerosas viviendas a su nombre. No se puede seguir utilizando cualquier resquicio para entrar en casa ajena apropiándose de ella. Encima, muchos no tienen que entrar a la fuerza porque ya tienen permiso al ser inquilinos, pero dejan de pagar y se convierten en inquiokupas, manteniéndose durante años sin pagar y sin poder ser expulsados. La situación es tremenda.

Si todo esto fuera poco, hay un tipo de okupación cada vez más en boga y que se produce en un lugar mucho más difícil de proteger: las plazas de garaje. En España cada vez es más habitual ausentarse y al volver con el automóvil no encontrar libre el sitio que a uno le pertenece. ¡Lo que nos faltaba! ¿Sabe lo más lamentable? Pues que la Policía no puede hacer nada. Las Leyes parecen estar a favor del delincuente. Antes, entrar en casa ajena era allanamiento de morada, un delito, ahora es un jubileo. ¡Manda huevos!

Entre otros factores, este fenómeno creciente, se lo debemos a descerebradas como Ione Belarra quien tuvo responsabilidades de Gobierno no hace tanto. La podemita promueve la "okupación", mientras no sea la de su casa, por supuesto. Belarra lo ha dejado bien claro: "Si no tienes dónde meter a tus hijos, pega una patada en la puerta al piso de un banco". La mayoría de pisos hipotecados en España son también propiedad de los bancos hasta que concluya el proceso. Entonces, ¿a cuál de ellos deben pegar la patada? Con esta nueva modalidad de okupación, ni de casa ni del garaje se va a poder echar al okupa u okupas de turno. A Belarra le da igual, que le da lo mismo.

