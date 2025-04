Comportamientos que pueden ser evitados

Miriam Nogueras, primera por la izquierda, en un encuentro con representantes del PNV.

No hay manera de evitarlo. El sarpullido que te entra cuando aparece en televisión la portavoz de Junts per Catalunya. Cuando no es desasosiego es indignación. No hay vez que aparezca en la que no haga lo posible por ser autora de algún gesto, algún detalle, alguna frase, que hiera el sentir de la gente que no comulga con las ideas de su partido. Con alguien que no esté a favor del independentismo catalán. Cuando no retira una bandera de España, acto carente de educación y respeto - porque, al parecer, le molestaba tenerla de fondo para una entrevista - suelta alguna andanada que pueda herir la susceptibilidad de gran parte de la gente que la está viendo.

No puede evitarse que la diputada catalana llegue a recordar al ínclito Arzallus, nacionalista vasco, que cada vez que le hacían una entrevista respondía en un tono amenazador, bien fuera hablando de las nueces que caían del árbol que movía ETA, o de algún cañonazo en la línea de flotación de los demás ¿Tal para cual?

Se puede tener el pensamiento político que se prefiera, y obrar en consecuencia. Pero ello no es óbice para que se tenga que molestar necesariamente a gran parte de la gente que nos rodea. Claro que los correligionarios de partido de la señora Nogueras, no se quedan atrás en tal estrategia. No hay que olvidar las tremendas calificaciones publicadas por el expresident de la Generalitat de Catalunya, Quin Torras, soltando aquello de que los “españoles son bestias carroñeras, animales que beben odio y que tienen una tara en el ADN” y otras lindezas por el estilo. Partiendo de esa forma de actuar puede llegar a esperarse cualquier cosa.

Cuesta imaginarse a un miembro de algún partido democrático menospreciando símbolos catalanes o huyendo como alma que lleva el diablo cuando viaja a Barcelona, o a cualquier otra parte de Cataluña, y ve una señera en alguna parte.

Cada vez que veo a la señora Nogueras, me recuerda a alguien conocido. Quizás por su rostro alargado, quizás por sus prominentes dientes. Por la razón que sea, no he parado durante un tiempo en darle vueltas al acertijo. Hasta que, por fin, un día, “a pesar de tener una tara en el ADN” se encendió una luz permitiéndome ver al personaje que me la recordaba. Se trataba de un actor francés, ya fallecido, cuyas películas veía en mi infancia. Se trataba de Fernand, Joseph, Desiré, Constandin, conocido como “Fernandel”. Marsellés, de padres italianos, con más de 120 películas en su haber.

Difícil resulta justificar por qué me recordaba a ese actor, ya que la mirada del francés era tierna, y sus películas, mayoritariamente cómicas, no invitaban al desasosiego, sino a la calma. Así que continué dándole vueltas al por qué, sin encontrar respuesta al mismo.

Fernandel, en sus películas, solía encarnar a personajes sensibles, dialogantes y bonachones, en definitiva, a personajes entrañables. Ha pasado a la historia del cine por una película titulada “Don Camilo” que, debido a su éxito, dio pie a que se rodara una secuela de otras cuatro filmes con ese mismo personaje, el de Don Camilo, cura párroco de Brescello, que hacía lo posible por resolver los problemas de la gente del pueblo.

Y eso que el marco en el que se desenvolvía la historia no era el más propicio para ello. Entre otras cosas, debido a las grandes diferencias ideológicas que mediaban entre él y Peppone, el alcalde comunista del pueblo. Ambos no renunciaban jamás a hacer valer sus respectivas diferencias. Las de Don Camilo, las que se desprendían de un cura de los de entonces, consecuentemente conservador a ultranza. Las de su amigo y contrincante Peppone, con sus inquietudes sociales derivadas de haber leído a Marx. Pero nunca se perdieron el respeto, ni quebrantaron su amistad. Tanto éxito llegó a tener aquella historia que se levantó una escultura en bronce representando a ambos personajes, en el pueblo italiano donde se rodó la película.

A diferencia de Don Camilo, la señora Nogueras no solo no se esfuerza en caer bien a la gente, sino que se empeña en hacer justo lo contrario para parecer aún más antipática.

Pues si ambos personajes Don Camilo y la señora Nogueras se diferencian en tantas cosas: prácticamente en todo ¿por qué me recuerda el uno a la otra?

Ante ese reto, y el de discernir si tenía que ver algo con Freud, me pasé una tarde jugando con fotografías de ambos personajes, dándoles vueltas en el Photoshop. Hasta que conseguí obtener una única foto con la figura de la ínclita diputada catalana y el rostro del actor francés. Fue entonces cuando pude mirarla a la cara sin temor a resultar importunado.