Sumar ideas y proyectos

Es norma en las escuelas y en posteriores estudios enseñar a trabajar y estudiar de forma colaborativa, en equipos, distribuyendo tareas y avanzar en el equipo llegando a resultados óptimos. En la investigación universitaria se premian los trabajos en equipo y se reconocen públicamente y se divulgan las buenas prácticas al respecto . Conocemos y valoramos positivamente cuando municipios se ponen de acuerdo para contratar a secretarios en jornada compartida, contratar de forma conjunta por ejemplo la recogida de basuras , comunidades de regantes, abastecimiento de aguas como Sayagua, servicios de centros de día y otros menesteres que redundan en la mejora y abaratamiento de los servicios prestados . Las experiencias y realidades buenas y provechosas deben conocerse y ampliarse y descubrir nuevos campos de colaboración. Y tenemos el ejemplo de Cobadu, orgullo de Zamora, alabada en todos los ámbitos y eficaz.

En los pueblos saben el día y la hora en que vienen a recoger sus productos, corderos, ganados, recolecciones de forrajes y esperan en la plaza. Y agricultores y ganaderos entregan, cobran y se van. También reciben abonos, piensos y más productos que trae la cooperativa, la que entienden que es su cooperativa. Funciona y todos se sienten socios, seguros y responsables. Venden lo que producen y reciben lo que necesitan. Hasta aquí una descripción que se constata observando. Y paso a la sugerencia. Cuando llega mayo , que está a la vuelta de la esquina, bastantes concejales de cultura, juntas vecinales, pedáneas o ayuntamientos en pleno en el mundo rural (más de 300 unidades en Zamora provincia) se muestran nerviosos y preocupados . Tienen que preparar fiestas patronales, de la amistad, o como se llamen, abundantes y originales. Orquestas, juegos para niños, teatrillos, charangas, conciertos, corridas de toros, comidas de hermandad. De todo hay que ofrecer. Y a ser posible de calidad. Y como no hay conjuntos para tanta demanda, y además en fechas que coinciden muchos, suben los precios y mucho. Y además la oferta provincial no basta y tienen que recurrir a compañías lejanas que cobran también en función de la lejanía. Una buena parte de los dineros de los ayuntamientos se va para las fiestas.

He escuchado a no pocos regidores que siempre tienen el propósito de reducir gastos, no aminorando el programa, pero al final cada año pagan más en festejos. Y constatamos que no pocas noches las orquestas tocan y tocan y bien, pero para una veintena de personas. Y pensando en la cultura de la de la cooperación, de las cooperativas, se me ocurre y aquí llega la sugerencia, sin que nadie me la haya pedido, ¿por qué los alcaldes vecinos, cercanos, no se ponen de acuerdo en las fechas para que no se superpongan en los días y la gente pueda acudir a disfrutar en los pueblos cercanos? ¿Por qué no hablan y se ponen de acuerdo en contratar los distintos servicios comunes para varios pueblos y en fechas sucesivas para que los traslados sean más cortos? ¿Por qué en lo que puedan no contratan diversidad de entretenimientos para que haya una mayor pluralidad en las ofertas? ¿Por qué la Diputación con su flamante división de cultura, no pide los avances de programas festivos a los ayuntamientos, por comarcas, y publica un libro para que se pueda consultar y programar con tiempo adónde ir y qué disfrutar? Y de paso conoceríamos las riquezas y variedades de oferta y evitaríamos repetir todos los años más o menos lo mismo. ¿Por qué la Diputación como institución provincial no ofrecer cada día la síntesis de los actos comarca por comarca y pueblo por pueblo para favorecer la participación y cada pueblo en los días de fiesta se llene de gente propia y de pueblos de la comarca?

Miren nuestros lectores si la Junta si avanza con tiempo lo que quiere. Leemos el 22 de febrero en la páginas de este periódico lo siguiente: Doce conciertos gratuitos de artistas internacionales para celebrar el Día de Castilla y León y también aparecen las localidades las localidades agraciadas. Además, durante la mañana del mismo día 23 de abril, y como ya se hizo el año pasado, la Junta de Castilla y León organizará actividades deportivas en cada una de las 12 sedes de celebración. Estas actividades consistirán en una carrera popular y una marcha familiar de cinco kilómetros. La inscripción a estas actividades será gratuita, y los participantes de todas las edades recibirán una camiseta y una bolsa de avituallamiento. Esto se llama programar con antelación y comunicar a tiempo.

No pocos alcaldes especialmente en localidades grandes se reservan una o más páginas para hablar del pueblo, de su historia, peculiaridades, hacer visibles sus identidades. Gracias a ellos y a ello conocemos, valoramos y participamos en la vida provincial, creciendo en nosotros el orgullo y la identidad de pertenecer a una provincia que, aunque menguada en habitantes sabe celebrar y aprovechar colectivamente lo que tiene.

