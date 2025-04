La subasta de los derechos

Buscar piso para alquilar se ha convertido en una odisea. Y llega ya hasta a otro nivel: la subasta. Queremos que a Zamora venga gente a vivir pero... ¿A dónde? Hay muy pocos pisos disponibles, menos aún en buenas condiciones, y los precios están disparados. Puedes tener suerte (yo reconozco que la he tenido), pero el camino ha sido duro, agobiante y estresante. Y es una pena que haya que pasar por ese recorrido cuando solo quieres encontrar un piso decente para vivir. ¿A dónde vamos a llegar? ¿No nos acordamos de que la vivienda es un derecho y de que así lo recoge la Constitución?

Ahora la moda es la siguiente: el propietario selecciona a varios posibles inquilinos (a los que además se les pide previamente todo tipo de documentación personal) les enseña el piso y hace una segunda criba. Entre los que llegan a esa fase final, organiza una subasta. El que más pague por el alquiler, se queda el piso. Y el precio de salida no es bajo. Cuando a mí me ofrecieron esta modalidad la subasta partía de 650 euros. Yo lo tuve claro, ni tan siquiera fui a ver el piso.

Me parece una vergüenza que alquilar un piso se convierta en un juego, en una rifa, en casi una humillación para los posibles inquilinos. Los propietarios se quejan mucho, y no digo que a veces no tengan sus razones, pero ¿qué pasa con los que alquilamos? ¿Solo tenemos derechos si somos el mejor postor que pasa por encima de los demás? Por suerte, aún queda gente honrada y con la que es fácil tratar y llegar a acuerdos. La pena es que cada vez sean menos.

