Una democracia que cojea

Uno de los defectos que tiene nuestra democracia es que en su ley de leyes, La Constitución, no se recoge ningún mecanismo o fórmula que permita a los ciudadanos poder enmendar sus «errores» a tiempo. Me refiero al hecho de que sea imposible que los ciudadanos podamos retirar la confianza que otorgamos a quien con nuestros votos pudo alcanzar el poder, si se demuestra que aquello que nos dijo o nos prometió no solo no lo ha cumplido, sino que ha hecho todo lo contrario. Mientras que la mentira o el engaño sean consentidos y no castigados, iremos mal, muy mal.

Prometer una cosa en las campañas electorales y después hacer otra es una práctica que debería ser castigada en el momento en que se pueda demostrar, pues, aunque solo sea para dar a la democracia el sentido y el valor que debiera tener, el pueblo debería ser realmente no solo el que elija a quién pueda presidir el Gobierno, sino también el que aparte de su cargo a quién, se pueda demostrar, haya cometido fraude electoral, al faltar a su palabra, o sencillamente, no lo esté haciendo bien, o esté abusando del poder.

Estando como está recogido en el Art. 1.2 de la Carta Magna, que dice: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», lo que es un contrasentido es que tal soberanía no se pueda ejercer para decir a quien haya podido engañar o defraudar al pueblo que lo eligió, que se vaya.

Si en un sistema democrático el pueblo no tiene a su alcance los instrumentos necesarios y suficientes para evitar que quien haya podido abusar del poder, o se haya aprovechado de él para hacer lo contrario de lo que prometió, quede impune, es que tal democracia cojea.

En la España de hoy, quien preside su Gobierno, con anterioridad a ser elegido hizo declaraciones y se comprometió a hacer cosas que después de haber llegado a la presidencia no ha cumplido. Dijo: «con Bildu no voy a pactar jamás»… y pactó; dijo: «traeré a Puigdemont a España para que rinda cuentas ante la justicia»… y no solo no lo ha traído sino que, porque su permanencia en el poder depende de él, aunque sigue siendo un prófugo de la justicia, en cierta medida es el que dirige los pasos del Gobierno; dijo: «lo que pide el independentismo es la amnistía, y yo les puedo asegurar que no va a haber amnistía porque la amnistía es inconstitucional»…, y la hubo… vaya si la hubo; dijo: «sin presupuestos no se puede gobernar»…, y ahí lo tienen, mofándose del Parlamento y mirando para otro lado, tras haber prorrogado los presupuestos del año anterior y ni siquiera haber elaborado y presentado los del año en curso, en un claro incumpliendo del art.134 de La Constitución; dijo: «el Ejecutivo no puede abusar del decreto ley porque es un mecanismo previsto única y exclusivamente para casos y circunstancias excepcionales»…, y a día de hoy, con mucha diferencia, es el presidente que más ha echado mano de tal fórmula para esquivar la legalidad cuantas veces ha querido…

Es una evidencia que muchas de las cosas que dijo Pedro Sánchez que haría si llegaba al poder, no solo no las ha hecho sino que, en muchos casos, ha hecho todo lo contrario de lo que dijo que haría, lo cual debería haber sido causa suficiente para que, de la manera que fuese menester, se le hubiera podido exigir su dimisión. Se le ha pedido, pero como no se le puede exigir porque no hay fórmula al efecto, pues ahí sigue, tomándonos el pelo a todos los españoles, como una vez más quedó archidemostrado el pasado miércoles, en el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados, en el que negó la mayor, la menor, y ni se inmutó cuando por activa y por pasiva se le pedían explicaciones sobre el «Plan de Rearme» que ya le ha sido requerido por la Comisión Europea y por la OTAN -que él eufemísticamente denomina Plan de Seguridad- y sobre el incumplimiento de la obligación que tiene de presentar los presupuestos. Una vez más el presidente Sánchez demostró su prepotencia y el desprecio que siente por todos los que «no le bailan el agua».

Y si lo del señor Sánchez puede que sea «de libro», qué podríamos decir de los que solo van al Congreso a aplaudir al único que les puede garantizar su continuidad en el escaño. Todos saben que mientras el jefe siga en su sillón ellos no van a perder el suyo y, en consecuencia, van a seguir cobrando la paga que les corresponde por ser como son: algunos, un poco falsos, otros, un poco rastreros, y buena parte del resto, unos personajes del montón que solo se esfuerzan cada cuatro años cuando tienen que pelear por alcanzar un puesto de cabecera en las listas que hace el jefe, dicho sea de paso, para asegurarse su sumisión. Siendo así las cosas ¿qué podemos esperar de nuestra coja democracia?

