Hay que apechugar con la realidad. Igual que se nos dice que, lamentablemente, seguimos perdiendo población, con la misma franqueza deben recordarnos permanentemente lo que más dolor nos produce, que Zamora siga situándose a la cabeza de España con la mayor tasa de nuevos casos de cáncer. Lejos de decrecer, la cifra de casos aumenta de año en año. Hasta el punto de que Zamora se lleva, desgraciadamente, un buen "pellizco" de casos de los muchos que registra Castilla y León. Me gustaría que provincia y comunidad fueran las primeras en otros menesteres y no precisamente en este que tanto nos preocupa.

La unión de envejecimiento y despoblación afecta de lleno a la comunidad, la segunda con mayor tasa de nuevos casos. Situándose solo por detrás de Asturias y por delante de Galicia, Cantabria y País Vasco. Esto, entre otras muchas cuestiones, pone de manifiesto una cosa, que se necesitan más recursos para seguir investigando. Que hasta ahora no se ha podido vencer a este a veces mortal enemigo que permanece al acecho, que aparece cuando menos se le espera o tras haber dado muestras de su presencia y de su control sobre nuestro organismo.

Me preocupa enormemente lo que, en este sentido, sucede en Zamora. Preocupación que las autoridades sanitarias no parecen compartir. Años y años de investigación para conseguir pequeños logros, tan pequeños que a veces cunde la desesperanza. No se termina de dar con la tecla a pesar de las inversiones que, por otro lado, tampoco deben ser lo suficientemente cuantiosas como para llegar a un "¡eureka!" que todos seguimos aguardando en mayor o menor medida. Exámenes periódicos, alimentación saludable, ejercicio regular, no fumando y reduciendo el consumo de alcohol, también se ayuda.

Precisamente hoy se celebra el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Colon, tumor que ocupa el tercer lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad a nivel mundial y que, vuelvo a recordar, se encuentra entre las primeras causas de mortalidad por cáncer de Castilla y León. Apostemos por los recursos y por organizaciones serias como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Suscríbete para seguir leyendo