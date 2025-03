Cómo ganamos la batalla del AVE a Zamora por el norte del noroeste

Ganar la batalla del AVE norte noroeste, pasando por Zamora, fue mi objetivo fundamental cono consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, pese a que había muchos elementos en contra: Se necesitaban enormes recursos económicos, imposibles sin financiación europea. Existía, un gran inconveniente técnico-medioambiental, que era atravesar el Guadarrama. Y varias comunidades autónomas, como Cataluña y Valencia, querían ir por delante de nosotros. Y para colmo, el Ministerio de Obras Publicas estaba en manos del lobby catalán, con un secretario de Estado de Infraestructuras que había sido Conseller de la Generalitat y que nos toreaba con el problema medioambiental de atravesar la sierra por Guadarrama o Somosierra, para retrasarnos e ir destinando fondos europeos al trayecto Madrid-Barcelona.

Pero yo tenía muchas bazas para componer una estrategia ganadora. Técnicamente, conocía muy bien la cofinanciación europea al haberme ocupado de ello, 12 años en la Comisión Europea en Bruselas. Teníamos en Europa del apoyo de Loyola de Palacio, comisaría de Transportes; y como AVE del norte-noroeste, el de Manuel Fraga en Galicia y de Álvarez Cascos en Asturias.

Comenzando por el tramo Segovia-Valladolid, no habría problemas medioambientales al eludir el Guadarrama, estaba todo en Castilla y León, era técnicamente más asequible, tenía un costo menor y la clave: Tiraría del resto irreversiblemente.

Así ganamos la batalla y adelantamos a todos, ya que comenzamos e inauguramos el AVE Madrid-Valladolid antes que el Madrid-Barcelona y antes que el Madrid-Valencia.

Tenía esa estrategia muy pensada y elaborada, y la cuajé en un viaje a Santiago, con el presidente Lucas, en el otoño de 1999 al que ya había comentado en sus viajes a Bruselas en los 90 que podríamos liderar la reivindicación y la estrategia regional para conseguir el AVE del norte-noroeste con financiación europea, de lo que yo me ocupaba.

Adelantamos a todos, ya que comenzamos e inauguramos el AVE Madrid-Valladolid antes que el Madrid-Barcelona y antes que el Madrid-Valencia

Así es que, en los menos de dos años que estuve como consejero de Fomento, de mi estrategia pasé a la táctica con las siguientes consideraciones:

–Acuerdo de todos: políticos, sindicatos, empresarios opinión pública, que catalice alrededor de la idea de centrar nuestros esfuerzos en el tramo Segovia – Valladolid.

–Agilizar los casi 100 trámites de toda gran obra pública, entonces los más retrasados y problemáticos eran las declaraciones de impacto ambiental, propuse a la ministra Isabel Tocino, que las hiciéramos en la Junta, dijo que era anticonstitucional, pero conseguí un compromiso de agilizarlos.

–Creé una Unidad Específica en la Consejería para su seguimiento y perseguí las declaraciones de Impacto por los pasillos de los ministerios, hasta llevábamos los papeles entre los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, pared por medio, y lo conseguimos, mientras otros políticos se manifestaban y pedían dimisiones de ministros, ignorando que la clave era un subdirector general de medio Ambiente y que más que vocear , era seguir y presionar los trabajos .

–Acuerdo de las regiones, interesadas que yo había comenzado a labrar con mis colegas consejeros, pero necesitábamos el acuerdo de Fraga, en Galicia y de Cascos en Asturias.

–Demostrar la viabilidad técnica y económica de la operación, que pasaba por la indispensable financiación europea, lo que nos llevó buenas horas de estudio, análisis, y papeles que llevaba conmigo en aquel viaje a Galicia y que saque en la reunión.

–Presentar un proyecto unido, sin fisuras y sin complicaciones, los valencianos y manchegos discutían de si por Cuenca o Albacete lo que les perjudicaba y retrasaba, al contrario, nosotros, deberíamos de aparecer en el escenario nacional con el tajo bien claro, hubo problemas de si por Zamora o por León, estuve tajante, esa discusión ahora no se tenía que abrir, y me secundo el Foro con sindicatos y partidos políticos, aunque algún procurador de la oposición quiso aprovechar la ocasión para hacer victimismo en león, pero, felizmente, no cuajo y aparecimos con un proyecto unitario adelantando a catalanes y valencianos, al menos en nuestro tramo regional, como, tiempo después, Pujol y Zaplana comentarían con admiración a J.J Lucas.

–Era clave tener un ministro más sensible a nuestro AVE norte noroeste como podía ser F. Álvarez Cascos, en el Ministerio de Fomento, se priorizaban los AVEs al Mediterráneo, cuando llegue a la Consejería, aun se discutía si nuestro trazado era por Villalba o por Somosierra, alegamos defendiendo la segunda versión y haciendo ver que la primera era absolutamente inviable y solo parecía una maniobra dilatoria.

Convencí a J.J. Lucas para reunirnos con M. Fraga y su conselleiro de Obras Públicas José Cuiña, para plantear y acordar una estrategia conjunta Galicia - Castilla y León que empujara definitivamente el AVE norte-noroeste que nosotros en Castilla y León, deberíamos comenzar por el tramo Segovia Valladolid que haría irreversible la consecución de todo el trazado.

Y la tuvimos en otoño de 1999, Manuel Fraga, y su consejero José Cuiña; Juan José Lucas, y el menda. Los convencí y nos convencimos, con los números y papeles que había preparado, de la viabilidad de planificar y construir toda el AVE norte-noroeste contando con Fondos Europeos, para lo que había que convencer a Loyola de Palacio, con quien Fraga prepararía una reunión que celebramos a primeros de diciembre.

También los convencí de tener otro ministro de Fomento visto el poco caso que no hacían y que el ideal era F. Álvarez Cascos. Ingeniero de Caminos, tenía peso político, y era del norte noroeste interesado en llevar la alta velocidad a Asturias así es propusimos y acepto encantado, que D Manuel se lo sugeriría al presidente Aznar.

Una cuestión clave y que no podía esperar al nuevo gobierno era la adjudicación de los túneles del Guadarrama, una obra enorme, el túnel de ferrocarril más largo de España, el cuarto de Europa, y el quinto del mundo: 28 Km. más de 1.800M€, con una problemática medioambiental complicada hicimos muchos esfuerzos y se consiguió el que se adjudicaran el 8 de marzo del 2000, antes del nuevo Gobierno e incluso el Consejo de Administración del GIF (actual ADIF) se vino a Valladolid para la adjudicación.

Los avatares de la política hicieron que el 19 de julio del 2001, ya no fuera Consejero de Fomento, pero como Consejero de Industria, estuve feliz, aquel día mientras el presidente del Gobierno ponía la primera traviesa del AVE norte noroeste, financiado al 85% por los Fondos Europeos, precisamente en el tramo Segovia Valladolid, el Ministro Cascos me recordaba lo que había costado y, algunos periodistas de la región me decían.

Hoy, más de 25 años después, el AVE es una realidad. Se cumplió aquella broma en la plaza de Toros de Valladolid, durante la corrida de toros de San Pedro Regalado, al poco de mi llegada, cuando un paisano cogió una gallina y desde lo alto de la grada la lanzó al ruedo diciendo:

—¡Ya está el AVE en Valladolid!

Efectivamente estuvo y se logró que el viaje Madrid-Zamora y viceversa se hiciera en poco más de una hora. Al fin parece que sí se ganó Zamora en una hora.

Exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León

Suscríbete para seguir leyendo