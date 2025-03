La Zamora que funciona se abre paso

Congreso "La Zamora que funciona" / Jose Luis Fernández

Jóvenes estudiantes de Zamora cara a cara con responsables de empresas punteras que han apostado por la provincia y que buscan integrar en sus proyectos a profesionales de la tierra para que no la tengan que abandonar en busca de un futuro laboral fuera de sus fronteras. Con este objetivo, el del diálogo entre la Universidad y las industrias, la segunda edición de la "La Zamora que funciona", organizada por LA OPINIÓN, ha dado un paso más al reunir no solo a los CEOs de grandes firmas, sino también a las fuerzas vivas de la provincia en un foro al que acudieron el pasado martes decenas de alumnos deseosos de conocer de primera mano las salidas profesionales que pueden encontrar sin cambiar de ciudad o de provincia. Perfiles académicos que tienen demanda y que deben conocer antes de sumarse a la fuga de talentos, a ese mantra cargado de pesimismo, "para trabajar tendré que irme de Zamora". No es cierto.

Existe esa Zamora que funciona, y esos zamoranos que cada día se levantan con ganas de comerse el mundo, de materializar ilusionantes proyectos. La meta muchas veces se encuentra al lado, solo hay que saber que existe. Empresas zamoranas han encontrado el camino del éxito sin abandonar la provincia, precisamente porque apuestan por ella. Y necesitan incorporar a jóvenes bien formados en muchos de sus sectores productivos. La comunicación entre los centros de enseñanza y las empresas debe ser fluida porque solo de esta manera, con información de primera mano, los estudiantes podrán elegir dónde iniciar la aventura que supone sumergirse en la vida laboral. Y en la Zamora que funciona se puede si empresas y Universidad caminan de la mano con un objetivo común, porque los alumnos mejor formados deben saber al menos que tienen oportunidades en la provincia sin tener que recorrer cientos o miles de kilómetros para desarrollar su carrera.

La jornada de encuentro, que tendrá continuidad en sucesivas ediciones, ya se ha consolidado como una gran oportunidad tanto para empresarios como para los jóvenes que están a punto de elegir qué estudios realizar. Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León su titular, la zamorana Leticia García, se sumó a ese futuro prometedor ante los más de 200 alumnos de Bachillerato reunidos en el Teatro Elvira Fernández. Contundente, la representante del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en la necesidad de cambiar la imagen negativa sobre un porvenir nada halagüeño en esta provincia. "Creed en esta tierra y en sus posibilidades", animó a estudiantes y también a las empresas que quieren dar una oportunidad a los jóvenes. Unas industrias que buscan empleados cualificados en distintos puntos del país y del mundo cuando lo que en realidad quieren, admiten sus directivos, es contar con jóvenes de la provincia ya que el vínculo con el lugar de nacimiento es un factor que genera estabilidad laboral buena tanto para la empresa como para el profesional.

Arraigar a los futuros trabajadores y autónomos en una provincia con oportunidades es una clara apuesta de futuro. La amplia oferta de grados del Campus Viriato y los beneficios que aporta realizar prácticas en empresas de la provincia es un excelente escaparate de las salidas laborales entre las que escoger. Por supuesto que Zamora es un territorio eminentemente rural, pero hay que desterrar cualquier connotación negativa al respecto porque las empresas, y entre ellas las agroalimentarias, son el verdadero motor de nuestra economía. Los jóvenes deben ser conscientes de que Zamora ofrece opciones para trabajar. No hay que irse mucho más lejos, sino enfocar el objetivo y prepararse con ambición.

Poder escuchar a responsables de grandes empresas qué cualidades y perfiles necesitan para desarrollar sus producciones es un magnífico aliciente para combatir el pesimismo. Zamora funciona, los estudiantes son los mejor preparados de Europa según el informe PISA, y las administraciones públicas están volcadas en este colectivo para fijar población en la comunidad. Un cóctel perfecto que aquellos que ahora cursan Bachillerato harían bien en aprovechar, porque el bautizo en el mercado laboral está a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que pueden creer. Su futuro es el de toda la sociedad, la misma sociedad que les necesita. Y juntos somos más fuertes en el propósito.