Me lo decía el viernes un amiguete de Sayago: "El cambio de hora me tiene loco. No sé por qué razones hay que pasar de las 2 a las 3. ¿Tú entiendes algo?". Y le dije que sí, que todo era por el ahorro energético, que lo hacían por nuestro bien, para que la actividad económica se viera beneficiada y, por consiguiente, el empleo y nuestras cuentas corrientes también, con lo que al final todas y todos podríamos disfrutar un poco más de la vida. Fue lo primero y lo último que me salió de la boca porque inmediatamente el amigo sayagués empezó a despotricar contra los que nos gobiernan aquí, en Valladolid, en la Moncloa y en la Unión Europea. ¡No se libró ni el apuntador! Bueno, uno sí. Dijo que ojalá tuviéramos a alguien como Donald Trump, en Estados Unidos, con dos de esos bien puestos, mirando por los suyos y anteponiendo los intereses nacionales por encima de todas las cosas. "¿De verdad piensas lo que dices? ¿No eres consciente del impacto personal y colectivo de las acciones emprendidas por el mandamás del mundo?", le espeté. La respuesta fue muy simple: "Te repito que aquí necesitamos a alguien con dos de esos bien puestos. Y punto".

Que alguien con dos dedos de frente te diga que las personas mayores (entre las que me incluyo) hemos fracasado en la formación y educación de las generaciones más jóvenes es algo muy inquietante

Y ahí concluyó la conversación. Porque cuando alguien habla y suelta con mucha vehemencia "Y punto", lo mejor es hacerle caso, no siendo que al final te vayas a encontrar con lo que no estabas buscando. Ya me entienden, ¿verdad? Y así andamos, amigas y amigos, con un ambiente muy enrarecido, con personas que sueltan frases incomprensibles y con amiguetes que nunca habías sospechado que en su cerebro pudieran anidar mensajes como los citados más arriba. Por la noche compartí estas cuitas con una amiga un poco (bueno, en realidad mucho) más cabal y me decía que ella también había notado que el panorama era muy desolador, con mensajes similares en personas de todas las edades, aunque especialmente en jóvenes o incluso adolescentes, alabando los contenidos y, sobre todo, los modos de hablar del mandamás estadounidense. E insistía en sus preocupaciones y algo mucho más fuerte que me conmocionó: "Todo es el resultado de lo que las personas mayores hemos sembrado durante las últimas décadas. Lo dicen los expertos: hemos dejado en manos de los móviles y de las redes sociales la socialización de nuestros hijos. Y eso se está pagando muy caro".

Una vez más quedé tocado. Que alguien con dos dedos de frente te diga que las personas mayores (entre las que me incluyo) hemos fracasado en la formación y educación de las generaciones más jóvenes es algo muy inquietante. Además, esta tesis empieza a confirmarse por expertos e investigadores en el ámbito de la educación. Ahí tenemos, por ejemplo, las conclusiones de la investigación "Aislamiento social en la población joven en España: el valor de las interacciones cara a cara", publicada en noviembre de 2024 y de fácil acceso en la página del Observatorio Social de la Fundación "La Caixa". Lo que vienen a decir es que las interacciones online no suplen el valor de las relaciones cara a cara para brindar apoyo emocional entre los jóvenes. De hecho, es la falta de interacciones cara a cara la que realmente produce aislamiento social. Pues bien, si estas conclusiones las pasamos por alto y no sirven para reflexionar sobre los efectos de las redes sociales en la construcción de la identidad personal, ¿por qué nos vamos a sorprender entonces de los discursos que reivindican la vuelta de personajes como Trump, con dos de esos bien puestos?

