El tiempo que viene

En Zamora llevamos días preguntándonos si lloverá en Semana Santa, si nos dará una tregua, si hará calor. La meteorología no es una ciencia exacta. Aunque siempre podremos contar con las cabañuelas de Jorge Rey que, cuántas veces, no difieren mucho de las predicciones de la Aemet. Aunque la incertidumbre sigue siendo alta. No obstante se pueden identificar tendencias que apuntan a lluvias en varias zonas.

No me voy a andar con rodeos, por lo tanto voy al grano. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la previsión para la Semana Santa de 2025 indica algunas anomalías en cuanto a precipitaciones y temperaturas respecto a los valores habituales de esta época del año. Se espera que el sur, centro y este de la Península, así como las Islas Canarias y Baleares, experimenten una Semana Santa más lluviosa de lo habitual. Esta situación podría afectar las procesiones y otras actividades al aire libre, tan características de estas fechas.

Tranquilos, paisanos. En contraste, en el norte peninsular las precipitaciones se mantendrán dentro de la media e, incluso, podrían ser inferiores en zonas como el sur de Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. Nos pilla de lleno la esperanza. Hay que conservar la calma y no obstante prevenir para no tener que curar. Además, en términos de temperatura, no se esperan grandes desviaciones respecto a los valores habituales para abril, aunque con algunas diferencias regionales. Parece ser que en el interior peninsular, particularmente en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, se espera un ambiente algo más fresco, especialmente en la segunda semana del mes de abril.

En lo que al mes de las aguas mil respecta, abril presentará un comportamiento térmico variable. El noroeste peninsular, es decir, Zamora, podría ser más cálido de lo normal, a diferencia del este peninsular que tendrá temperaturas por debajo de la media. Si recordamos un poco, el pasado año la Semana Santa estuvo marcada por frentes atlánticos que dejaron lluvias persistentes en muchas regiones, obligando a cancelar numerosas procesiones. En Zamora nos tocó echar a correr más de una vez y hacer uso del paraguas. Cabe esperar que, este año, la Aemet, acierte de lleno.

