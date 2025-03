Inteligencia artificial, pensamiento artificial

Cada vez me cuesta más distinguir qué trabajos son realmente de mis alumnos y cuáles son de la inteligencia artificial. No porque los alumnos se hayan vuelto de repente unos eruditos, sino porque sus ejercicios tienen un aire extraño: utilizan notaciones matemáticas que jamás hemos visto en clase, aplican métodos que no hemos trabajado y, paradójicamente, presentan soluciones con una elegancia que contrasta con la falta de comprensión en las explicaciones orales. En los textos, la situación es similar: argumentos bien hilados pero sin riqueza creativa, estructuras impecables pero sin la frescura del pensamiento propio. Y lo más curioso es que, cuando se les pregunta, juran y perjuran que lo han hecho ellos.

Que no se me malinterprete: no estoy en contra del progreso ni de la inteligencia artificial. Al contrario, me fascina su potencial. Lo que me preocupa no es el auge de la inteligencia artificial, sino el descenso de la natural.

Antes, cuando un alumno tenía que hacer un trabajo, al menos se tomaba la molestia de investigar, de leer aquí y allá, de consultar libros o páginas web. Había un proceso, un esfuerzo, aunque fuera mínimo. Ahora, muchos simplemente le piden a la IA que se lo haga. No buscan información, no cuestionan lo que leen, no se enfrentan a un problema con sus propios conocimientos. Se limitan a copiar y pegar. Y lo más preocupante: creen que aprender es simplemente entregar algo bien escrito.

Lo preocupante no es que la IA pueda escribir mejor que un alumno, sino que el alumno ya no se esfuerce en escribir mejor que la IA. Estamos avanzando, sí, pero ¿hacia dónde? Porque, si seguimos así, no tendremos una sociedad más inteligente, sino simplemente una sociedad que sabe fingir mejor

Esto no es solo un problema académico, sino social. Vivimos en una época donde, con cuatro vídeos en Internet, hay quien se autoproclama experto en inteligencia artificial. Y en las aulas ocurre lo mismo: el alumno que usa IA para resolver problemas complejos sin entenderlos cree que sabe, cuando en realidad solo ha obtenido una respuesta. No ha desarrollado su capacidad de análisis, no ha aprendido a equivocarse y corregirse, no ha ejercitado el músculo del pensamiento crítico. Y sin pensamiento crítico, ¿qué nos queda? Un conocimiento superficial, sin profundidad, sin criterio, sin verdadera comprensión.

Cada vez los modelos de inteligencia artificial son más avanzados y la frontera entre lo auténtico y lo generado se difumina.

Y el problema no es solo de los estudiantes. Como sociedad, nos estamos acostumbrando a respuestas rápidas, inmediatas, sin esfuerzo. Cada vez hay menos paciencia para la reflexión, para el ensayo y error, para el aprendizaje real. Y en este contexto, la inteligencia artificial no es el enemigo, sino el espejo que refleja una verdad incómoda: no es que la IA piense mejor, es que cada vez pensamos menos.

Profesor de Física y Analista de Datos

