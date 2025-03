La paz es el camino

Leyendo el poema de Anna Ajmátova, poeta rusa , que dice "Mi vida ha transcurrido en algún sitio del que yo estaba ausente" me acordé de un comentario que escuche de paso a una mujer en la Rua de los Francos que hablaba de que a veces las mujeres nos quedamos paralizadas . Y pensando en esta poeta y en Marina Tsvetáyeva también destacada poeta rusa y en tantas otras mujeres rusas como Yulia Lermontowa primera mujer en obtener un doctorado en Química, Sofia Kovalévskaya primera matemática rusa y la primera que consiguió una plaza de profesora universitaria en Europa, en Suecia, en 1881 y en Anna Yevréinova que no pudiendo conseguir pasaporte ruso por la oposición de su familia, cruzó la frontera de forma ilegal, atravesando pantanos con zapatos de lana cologrando su título de Juris Doctor en 1873, siendo la primera mujer en conseguirlo en una universidad alemana.

Recordando también a escritores rusos como Dostoyevski, Tolstoi o Chéjov, me reafirmo en que no quiero que nos armemos para luchar contra un pueblo hermano que está en la base de nuestra cultura y que además acogió a muchos de nuestros niños y niñas durante nuestra terrible guerra

Pienso también en las miles de madres rusas que han perdido a sus hijos en la invasión a Ucrania y siento lo absurdo de la militarización y la locura de la guerra. Sabemos que el pueblo no siempre esta de acuerdo con sus dirigentes y que quizá sea necesario apoyar de alguna forma la democratización de Rusia.

Me inspiran Maria Alekhina, Ekaterina Samutsevich y Nadezhda Tolokonnikova, integrantes del grupo de punk feminista ruso "Pussy Riot" que fueron detenidas tras interpretar en 2012 su canción protesta "Virgen María, líbranos de Putin" en la catedral de Cristo Salvador de Moscú

Me inspira también Anna Politkovskaya que pagó con la muerte su defensa de los derechos humanos y las también activistas por los derechos humanos Natalia Estemirova y Yelena Bónner.

Entiendo que incrementar los gastos militares en detrimento de gastos sociales que apoyen a la juventud, los cuidados o la salud me parece un gran error. Error que se está cometiendo en Rusia cuando sus hombres no alcanzan los 70 años de esperanza de vida mientras los gastos del país en armamento son muy cuantiosos. Parece que, en 2023, representaron el 16% del gasto público total, y su carga militar (gasto militar como porcentaje del producto interior bruto, PIB) fue del 5,9%.

Nos dice Celia Amorós, magnifica filosofa española, que entiende por patriarcado el dominio de los varones sobre las mujeres que tiene efectos sistémicos y apostillo diciendo que uno de esos errores es poner la muerte por encima de la vida. Creo que es hora de cambiar un sistema que enseña a matar para que no nos maten. Pienso en los refinados métodos que empleó el padre de los hijos de Ruth Ortiz para matar a sus hijos y me atormenta que se enseñen esas habilidades.

Me sumo a lo que escribe mi admirada Tica Font: La política está para establecer diálogos y gestionar de manera conjunta y acordada los diversos intereses haciendo que el dialogo prevalezca sobre la confrontación. La experiencia cotidiana de los ciudadanos nos muestra que, sobre la base de la amenaza, la intimidación o la coacción no se construye convivencia ni justicia social, la paz no se puede imponer, la paz es una construcción humana colectiva.

Sigue diciendo Tica: la mejor política es la de la distensión, parar las espirales armamentísticas, parar la retórica amenazante, abrir puertas al diálogo y a la confianza mutua.

Como integrante de la Liga Internacional de Mujeres por la paz y la Libertad (WILPF) creada en 1915 antes de la primera guerra mundial invito a las mujeres a ser sujetos activos frente al desastre de las guerras

Sabemos que muchos tratados reconocen el impacto desproporcionado y singular que los conflictos armados tienen sobre las mujeres y las niñas. Entendemos también que las vidas de nuestros compañeros y nuestros hijos son igual de importantes y para nada queremos verlos inmersos en ninguna guerra. La paz es el camino ¡

P.D. podeis conocer sobre las mujeres que se citan en heroínas.net n

