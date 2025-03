Que dice la UE que vayamos preparando un kit de emergencia por si de un momento a otro nos atacan. ¡Gensanta! Debemos tener lo necesario para sobrevivir 72 horas al menos. Es el tiempo estimado hasta que, ante una debacle, se recuperan los servicios y suministros básicos. El aviso nos ha dejado de un aire, con cara de lelos y sin saber muy bien cómo interpretarlo.

Interpretación 1 y la más popular en las tóxicas redes sociales, siempre paranoicas: es un truco para que nos asustemos y aprobemos a los gobernantes los sobregastos en armas de los que no paran de hablar.

Interpretación 2, no menos paranoica: saben algo que nosotros no sabemos y hará que ir a cargar al supermercado toneladas de rollo de papel higiénico.

A ver. No es que el papel higiénico figure en ningún listado de cosas imprescindibles para sobrevivir tres días. Pero desde la crisis del COVID sabemos que los españoles asociamos emergencia con cagarse la pata abajo y acaparamos papel higiénico por si no vuelve a haber un mañana aseado. Personalmente, la cosa no me preocupa mucho. Lo del papel higiénico, quiero decir. Los que aún recibimos periódicos en casa, tenemos el suministro resuelto en caso de emergencia. De lo que sí que hay acaparar es de otros productos básicos, si todo se nos apaga durante 72 horas. Libros, por ejemplo. Yo pienso comprar unos cuantos y a poder ser voluminosos, porque si se va la luz, no habrá internet ni televisión. Así que el único ocio para rellenar los tiempos muertos será a la vieja usanza, charla y lectura con luz solar o la de unas velas. Velas y cerillas también conviene tener a mano. Aunque dispongamos de linternas: estas dependen de las pilas y pueden agotarse antes de tiempo. Tampoco hay que olvidar el agua. Lo que sale del grifo no depende de nosotros. Así que conviene tener reservas, y como las botellas duran lo que duran, habrá que ir pensado en construir aljibes para recoger la lluvia, o similares. Más alimentos no perecederos, como chorizo, salchichón, lomo y jamón, más un par de hogazas de pan de pueblo. Y quienes no sean abstemios, unas garrafas de vino o lo que quede en el supermercado. Aguantar tres días apagados puede ser muy desesperante.

Y si nada de esto les convence, pues al punto 1. Demos permiso a los barandas para que gasten lo que sea en defendernos. Pero, ojo, que cada vez hay más locos con mando en plaza y no sé yo si no será peor el remedio que la enfermedad.

Buenos días a todos, salvo a Vladimir, Donald y sus mariachis respectivos.

