Vele por los suyos, lector

La gente de mi generación hemos vivido en primera persona la llegada y popularización de las tecnologías de la comunicación. Nacimos y crecimos en un mundo analógico; a veces ni eso -el teléfono público llegó a mi pueblo a principios de los años noventa del siglo XX- y alcanzamos la madurez en un mundo que comenzaba a ser digital. Los años -y las burbujas- nos han enseñado a ponernos en guardia tanto ante los jeremiacos para los que cualquier novedad es mala, como ante los "novedosistas", esa especie que en España habita en muchos progresistas y para los que cualquier novedad, sea del tipo que sea, es siempre buena.

Viene esto a cuenta del papel que están jugando la tecnología y las pantallas en las maneras de socialización de los jóvenes. No se trata de añorar un pasado lleno de claroscuros, pero hay que entender lo que dice la ciencia, tras varios años de consumo masivo de pantalla por parte de cerebros de sapiens menores de quince años: son adictivas en grado sumo, perjudican el desarrollo cerebral, (incompleto antes de los veinte años), y dificultan la socialización cara a cara en una especie que llegó a lo que es gracias a esa socialización.

Si es padre, preocúpese, y mucho, de esta nueva heroína que entra de manera silenciosa en su casa en forma de pantallas. Nos dejan comer tranquilos, es verdad, pero dentro de pocos años verá cual era el precio…

Un menor de trece años no tiene capacidad para escapar de las trampas adictivas que los juegos y las aplicaciones le tienden. Como tampoco la tiene para entender que no ha de gastarse dinero en juegos a cambio de obtener efímeras y estúpidas recompensas. Ni es capaz de entender que el sueño es más importante que pasar varias horas delante de la pantalla y, sobre todo, no comprende que modelando así su cerebro está perdiendo una cosa que se convertirá en oro con el tiempo: la capacidad de prestar atención.

Claro que hay que integrar la tecnología en la vida de manera natural, pero a un ritmo razonable y dejando que los niños y los adolescentes disfruten de su edad y descubran el mundo cuando corresponde. No hay que acelerarlo a beneficio de vaporosas corporaciones que se lucran jugando con las cartas marcadas.

En cualquier caso, lector, un último consejo, si ha llegado hasta aquí, creo que me lo permitirá: actúe por su cuenta, en su entorno más cercano, y no espere gran cosa de una regulación que llegará tarde. Si es padre, preocúpese, y mucho, de esta nueva heroína que entra de manera silenciosa en su casa en forma de pantallas. Nos dejan comer tranquilos, es verdad, pero dentro de pocos años verá cuál era el precio.

Politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia

