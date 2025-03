Que alguien me diga dónde, cómo y cuándo tengo que firmar para que el 31 de marzo sea declarado «Día Europeo de la Lucha contra la despoblación». Bien por la Revuelta de la España Vaciada que sigue incansable en pos de sus objetivos. Que no nos olviden. Que no nos abandonen. Que de una vez pintemos algo en la vida de España en todos los ámbitos. Estamos hartos de palabrería y de promesas incumplidas, queremos hechos o lo que es igual, «obras son amores y no buenas razones». El lema elegido para cerrar el programa de actos reivindicativos organizados por la Revuelta de la España Vaciada, va de eso.

Si hay «Día Mundial del Pelo», incluso «Día Mundial del Pene» o el más divertido «Día Mundial de Saltarse la Dieta». ¿Por qué no puede haber un «Día Europeo de la Lucha contra la despoblación»? Es importante y necesario para dar visibilidad a un problema que, lejos de remitir, se recrudece. Prefiero hablar de despoblación y de vacío antes que hablar de la España vaciada de la que Zamora se lleva un buen pellizco, hasta el punto de liderar la despoblación desde los ochenta en Castilla y León. Así no podemos seguir. La gente se nos va y lo malo es que no vuelve más que por Navidad o Semana Santa, si vuelve.

Zamora no ofrece ni oportunidades ni alternativas y la gente se cansa de esperar, de tener paciencia, de mirar y no ver que la situación mejore. Si hay que lanzar al vuelo las campanas que habitan todos los campanarios, pequeños y grandes, de Zamora y su provincia, contra la despoblación, hágase. Las campanas no solo para tocar a muerto, también a esperanza y a júbilo. Aunque ese toque, ese repique que se anuncia y que puede constituir un aldabonazo, se me antoja que se hace a una moribunda. Será en toda España, a ver si así el eco es mucho mayor.

Quienes luchan a brazo partido contra la despoblación no pueden hacerlo solos. Tenemos que apoyar todos a la una, como en Fuenteovejuna, que noten que no están solos, que su objetivo es el del común denominador de los ciudadanos. Que las concentraciones del día 30 sean multitudinarias y el tañido de las campanas que sea ensordecedor el día 31.

