El deterioro de la sanidad pública no para en Zamora

Lo nunca visto: el colapso del servicio de reumatología empeora y los pacientes son valorados sin verlos.

La gerente regional de salud del Sacyl calificó de "desfasada" la protesta regional por la sanidad pública en la que estuvimos una representación del partido político zamorano Ahora Decide.

Una responsable del servicio de salud de Castilla y León que haga estas declaraciones en respuesta a la importante manifestación en Valladolid, donde estaban las plataformas de las nueve provincias y otros muchos colectivos y partidos políticos, exigiendo una sanidad pública decente y adaptada a las necesidades de la población, debería ser cesada de inmediato.

Muchos zamoranos que estábamos en esa movilización lo hacíamos porque en Zamora hay 1.302 enfermos que están pendientes de ser operados, 7.806 con citas para su especialista con esperas de hasta 16 meses y, entre otras cosas, catorce mil ciudadanos con sus peticiones de atención en un cajón.

En la provincia de Zamora hay hoy más de 300 personas derivadas por distintos servicios al servicio de reumatología que el Sacyl les ha rechazado para tener su consulta y probablemente otro centenar que están esperando una carta que nunca les llegará

En definitiva 24.000 razones para estar en una manifestación exigiendo mejoras en la sanidad pública.

Las manifestaciones, las concentraciones, las protestas, las reclamaciones para pedir la mejora de la sanidad pública no sólo no están desfasadas sino que cada año que pasa se hacen más necesarias porque el deterioro no para.

Estas personas son valoradas por su historial médico sin ser vistos por el especialista por el colapso del servicio, protocolo nuevo que nunca antes se había realizado, y que desde Ahora Decide creemos que es ilegal.

Si estas personas van al servicio de atención al paciente la única solución que les proponen es realizar una reclamación y esperar la respuesta del Sacyl.

Ahora Decide pide el cese inmediato de Violeta Martínez y exige una intervención para garantizar las consultas presenciales del servicio de reumatología a las que los enfermos tienen derecho según la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León.

Portavoz de Ahora Decide Zamora

