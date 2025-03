¡Fuera kilos!

Quedan muy pocos días para estrenar el mes de abril y, sobre todo las mujeres, empezamos a organizar la "operación bikini". Hay que llegar al verano poco menos que rectilíneas. Le participo una cosa, las curvas, si no son excesivas, también son bonitas. Lo que ocurre es que las curvas van seguidas de unos badenes cárnicos que están reñidos con las prendas veraniegas y muy especialmente con las de baño.

Estupendo lo de beber una botella de litro y medio en ayunas (yo lo practico), desayunar huevos (yo lo practico), abstenerse o casi de comer pan (yo casi lo practico) y la gimnasia que no falte, aprovecho para saludar a Fredy y a Miguel Angel. Sepa que lo mejor, lo que nunca falla, es no abrir la boca. Ábrala para hablar lo que quiera pero no para comer. Que la cosa sea frugal. Lo justo y necesario. Y nada le digo sobre lo de beber, que a ser posible sea agua y como mucho una copita de vino en las comidas. No tengo nada contra la cerveza pero mi nutricionista me la ha quitado de la dieta. Por cierto aprovecho para pedir la pronta recuperación de Ana Isabel.

A lo que voy, cuando la solución no está en todo o parte de lo que le he dicho, siempre nos quedará el famoso "ozempic". El sobrepeso no es bueno para nadie y en España, más de la mitad de la población adulta padece obesidad. Y añado, el coste del tratamiento de esta patología representa el 9,7% del gasto de salud. Pero, hete aquí, que tenemos una ayuda más para conseguir rebajar peso.

Ahora resulta que la melatonina, hormona conocida por su capacidad para regular el ciclo sueño/vigilia, está demostrando una sorprendente eficacia en la prevención de la obesidad. Gracias a la melatonina vamos a dormir mejor y adelgazar a la vez. Hay que echar mano de lo que sea puesto que cada vez son más frecuentes los problemas de obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2 en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Si no se revierten las tendencias actuales, se estima que para el año 2035 más del 51% de la población mundial sufrirá de sobrepeso u obesidad. Pues nada, fuera kilos a golpe de melatonina.

