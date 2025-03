¿Qué le debería decir el Pedro Sánchez de hace seis años al Pedro Sánchez de hoy?

Ante un Gobierno fragmentado, que no es capaz de ponerse de acuerdo en temas no solo de "andar por casa" (como lo es la subida del tope salarial, para evitar que los perceptores del SMI tengan que tributar), sino también de trascendencia internacional (como lo son la elevación del gasto en materia de defensa, porque nos lo demanda la Comisión Europea, o la permanencia de España en la OTAN -en esto mejor no entrar-…), resulta que su presidente sigue queriendo mirar solo hacia adelante -2027- como si la cosa no fuese con él, y pasa de llevar al Parlamento los temas más importantes que tiene entre manos, lo cual es más propio de un autócrata que de un presidente del gobierno del país que es España.

Por encima de todos destaca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, como todos sabemos, tal y como se recoge en el Art. 134 de La Constitución, el Gobierno debería haber elaborado y presentado ante el Congreso de los Diputados para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior... El hecho de que el Gobierno de Sánchez pase de presentar los Presupuestos es una actuación intolerable e inconstitucional, sí o sí.

Señor Rajoy, un gobierno que no tiene Presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, y, en consecuencia, si no es capaz de presentar de inmediato los Presupuestos y de contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos, debe convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta. Pedro Sánchez — 2018

Por eso, el Pedro Sánchez del 2018, que cuando era el líder de la oposición lo sabía, en un momento en que el Gobierno de entonces tenía dificultades para sacar adelante los Presupuestos, le recordó a Mariano Rajoy lo que establecía (y establece), La Carta Magna, diciéndole: "señor Rajoy, un gobierno que no tiene Presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, y, en consecuencia, si no es capaz de presentar de inmediato los Presupuestos y de contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos, debe convocar a los españoles a las urnas para que se pueda construir una mayoría distinta".

El Pedro Sánchez de hoy, haciendo caso omiso a lo que establece La Constitución, como en tantas otras cosas, le da la espalda a la ley de leyes y campa a sus anchas diciendo abiertamente que, como no cuenta con los votos suficientes para poderlos sacar adelante, ha descartado presentar unos nuevos Presupuestos Generales para este 2025, y ha asegurado que no adelantará las elecciones y que seguirá gobernando con las cuentas prorrogadas un año más, sin ninguna duda.

Sin ninguna duda también, y haciendo valer la maldita hemeroteca, uno cree que el Pedro Sánchez que encandiló a muchos españoles en 2018, al Pedro Sánchez que incumple sistemáticamente La Constitución hoy, le debería decir, como en otro momento dijo a Rajoy: "El presidente del Gobierno tiene que ser una persona decente, y usted no lo es".

Y la España constitucional aguantando mecha y a punto de arder…

En cualquier país del mundo que se precie de vivir en una democracia plena y de ser un Estado social y democrático de Derecho, ante tamaña situación, a poco digno que fuera su presidente convocaría de inmediato elecciones al Parlamento para que fuera el pueblo con sus votos el que decidiera cual debería ser el camino a seguir.

Felipe González, cuando estuvo en una situación similar no tuvo ninguna duda y convocó elecciones.

Felipe González era un estadista. Pedro Sánchez es un impresentable.

Ni más ni menos, ni menos ni más.

¡País!

