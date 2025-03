Tendrán la sartén por el mango y el mango también, pero no tienen huevos. En cuanto a los huevos se refiere no hablo en términos políticos, en cuanto a la sartén, sí. La gripe aviar ha dejado sin huevos a la todopoderosa nación estadounidense. No hay huevos en Estados Unidos, hasta el punto de que los supermercados han empezado a limitar la compra a uno o dos cartones como máximo.

En plena crisis arancelaria, la única solución de Trump pasa directamente por pedir ayuda al exterior. No le queda otra, a pesar de su resistencia inicial, que importar huevos de la Europa que tanto parece detestar. Parece ser que la solución pasa directamente por España donde, de huevos, vamos sobrados, esto sí que no lo digo en términos políticos, porque no.

En nuestra amada y nunca bien ponderada nación, la administración Trump podría adquirir hasta 25.000 toneladas de huevos que, por lo menos, asegurarían el desayuno de miles de estadounidenses. Seguro que en la Casa Blanca y en las otras Casas de los cuates del presidente, los huevos no faltan, pero sí en la del resto de mortales. Pocos huevos a la venta y los pocos que hay pagarlos a precios astronómicos no es la solución. No todo le iba a salir a pedir de boca al presidente.

Con todo lo que se está ahorrando a base de despidos y de fulminaciones de distintos organismos, ya tiene para invertir en huevos. Es el alimento por antonomasia. Servidora se desayuna todas las mañanas su tortillita de dos huevos recién cogidos del ponedero que en su magnífica "oficina" tiene mi amiga Cecilia, una mujer extraordinaria, en Roelos. La huerta más exuberante en la que crecen las mejores verduras y hortalizas, amén de flores maravillosas, y las mejores gallinas de los contornos. Ya quisiera Trump poder desayunar, o comer, o cenar, los huevos que ponen las gallinas de Cecilia. Huevos que saben a huevo y que están para chuparse los dedos.

Tanto vociferar, tanta amenaza, tanto arancel y tanta gaita y ¡no tienen huevos! Al final será la vieja Europa quien les soluciones el problema. Porque, a ver, la crisis de los huevos podría acabar con la administración Trump.

Suscríbete para seguir leyendo