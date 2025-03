Certeza en la pintura de Enrique Reche

Expone Enrique Reche (Valladolid, 1965) su reciente obra en la galería Espacio 36. Es un fijo en la mirada de Ángel Almeida, y es de agradecer que podamos disfrutarla. Reche viene de una formación correspondida en amistad después, con Antonio López y Cristóbal Toral, además de Julio López. Indudablemente su obra es un eco del mejor realismo que han forjado estos y otros nombres como el de Isabel Quintanilla.

Quizás a un espectador apresurado le puede parecer que la pintura de Enrique Reche es una más de las de tantos pintores que militan en la figuración clásica y casi con un monotema: el de los bodegones de naturalezas muertas. Sin olvidar los espacios que nos rodean de posmodernidad o modernidad, el espectador podría hablar de hiperrealismo, de un hiperrealismo que quiere pagar tributo a la fotografía. Pero se equivocaría. La pintura de Reche tiene mucha mayor hondura y certeza. Reche no se limita a "representar" sino que nos propone una auténtica meditación pictórica: nos aproxima a la eternidad de lo efímero. El resultado es que nos evoca ese concepto febril que es lo efímero que el mismo Tomás Sánchez Santiago propone en su excelente obra “La belleza de lo pequeño”. Porque Reche no pinta solo flores, frutos, o raíces o el pan que abre en el escaparate la exposición magnífica, sino prototipos, entidades de ciertas flores y ciertos frutos.

Ortega y Gasset decía que el individuo era él y sus circunstancias. Reche, despoja los temas de su circunstancia y propone fondos planos que descubren, desde la claridad, la entidad del modelo. Sucede que a estos modelos los eterniza en estas obras, pues diríamos que ya les ha quitado el tiempo y casi el espacio en un juego conceptual muy rico, porque el pintor elige para esta "eternización" algo tan efímero como un fruto, una raíz, unas setas, y les da la perennidad platónica de lo modélico, de lo prototípico. No hay posibilidad de huida para desprenderse de esta pintura cuando el artista arriesga en ella, pues el riesgo es un quebrado imposible de descifrar sin talento, de ahí la magia que posee. Acariciar a los clásicos es lo que tiene, pues no es osado pensar que los cuadros con manzanas, por su composición, aluden a algún cuadro de Magritte. Algún crítico ha visto en su obra "el agravio de los días y la tristeza de lo que nos dice adiós". No lo sé, es una pintura la suya de hermosìsimass sensaciones, como toda obra que llega al espectador y lo envuelve. El pintor lo consigue quitando a estos "objetos vegetales" de toda referencia circunstancial, haciéndolos casi flotar en unos fondos planos que simbolizan lo intemporal, lo no terrenal, lo permanente, que es lo mismo que lo esencial. De esta forma, los cuadros no son sólo pictóricamente más armónicos sino más significativos.

La pintura de Reche muestra también un minimalismo figurativo en el que la menor figuración, la mínima anécdota figurativa es más certeza y belleza. Más significado, más trascendencia. Y una pintura pintura pintura.

Aníbal Lozano Jiménez

