Una rica pero desconocida historia

De ruta turística con un Pimentel

Una de las sensaciones más frecuentes que tenemos al viajar es comparar el lugar que visitamos con nuestra ciudad y entorno. Los que somos apasionados de la historia, además, entramos en una comparación que nos lleva irremediablemente a la difícil e injusta tarea de medir la importancia histórica de un lugar por la presencia o no de un personaje histórico o de la celebración de cualquier hecho que sobrepase nuestras pequeñas fronteras e influya en la historia de un país.

En mi caso, esta comparación ha sido inevitable y me ha llevado a la siguiente reflexión: ¿Posee Benavente un pasado histórico digno de un museo, un centro de interpretación, un recorrido histórico, una recreación histórica o de cualquier otro acto propagandístico y publicitario al estilo de los que se realizan en muchas ciudades de España o Europa?

La respuesta que acude rápidamente a mi cabeza es clara y rotunda: sí. O acaso, ¿no es importante y reseñable que, en Benavente, en 1202, se celebraran las segundas cortes del reino de León y por tanto de Europa?, ¿o que en nuestra ciudad se unificaran definitivamente las coronas de Castilla y León en 1230?, ¿o que seamos el solar de una de las familias nobiliarias más importantes de la historia de España, los Pimentel?, ¿o que la última condesa de esa insigne saga familiar, María Josefa Pimentel, fuera una de las pioneras de la lucha por los derechos de la mujer?, ¿o que seamos la única ciudad en España que, durante los aciagos días del 18 al 20 de julio de 1936, llegara a cambiar hasta en cuatro ocasiones de bando con la tan controvertida llegada de la columna minera? Estas son solo algunas de las huellas históricas que definen la importancia de nuestra ciudad, aunque podría continuar enumerando otros muchos hechos acaecidos en la villa o mencionar la presencia en ella de personajes clave de la historia, como Felipe II, Napoleón, Clara Campoamor o Millán Astray, entre otros muchos. No obstante, solo con estos ejemplos queda demostrado que Benavente ocupa un lugar importantísimo en la historia de España.

De este modo, como ve el lector, mi respuesta clara y rotunda está más que justificada. Sin embargo, me planteo otras cuestiones para las que no sé si hallaré respuesta o si siquiera me atrevo a contestar: ¿Conocen los benaventanos su riquísimo pasado? ¿Se conoce este pasado en nuestro país? ¿Se hace todo lo que se debe desde las instituciones para dar a conocer nuestra historia?

Ojalá que, entre todos, hallemos una respuesta que permita a los benaventanos valorar y conocer su propia historia. Solo cumpliendo ese primer objetivo podremos iniciar el siguiente, que debe ser, sin duda alguna, apostar por dar a conocer este