Nos acordamos de Santa Bárbara...

Ilustración

Quienes comparten foros con este servidor que les escribe, saben de mi gusto por comentar refranes. El refranero castellano es como un delta formado por esa corriente que es la historia y que, labrando los valles de la vida de tantas generaciones, va dejando los sedimentos de la sabiduría popular tejiendo un nuevo paisaje. Vivimos de la historia –familiar, eclesial, personal, etc.– y la historia ¬¬–en todas sus acepciones– pervive en nosotros con la responsabilidad de continuarla. Somos responsables de dejarnos desgastar por las corrientes de la historia y aportar un grano de arena al delta de la sabiduría.

Nuestra aportación a la historia, sin embargo, no siempre podemos controlarla. Hoy más que nunca estamos enraizados en un horizonte plural de culturas y subculturas tan diferentes que a veces se hace complicado no colisionar con la idea del otro. Más aún, es harto complicado mantener el rumbo de la historia personal.

En cierto momento –lo escuchamos en el evangelio de hoy– Jesús recibe la noticia de que Pilato había mezclado la sangre de algunos galileos con la de los sacrificios. Acababa de colisionar la comprensión romana del mundo con la hebrea. La decisión más o menos legal –que no moral– de ejecutar a aquellos hombres podría llegar a entenderse; la forma de hacerlo constituía una agresión a la mentalidad judía porque la sangre es lo más sagrado de un hombre: donde reside su vida. Un judío no puede tomar la sangre de los animales y ahora la de aquellos galileos compartía destino con la de los sacrificios. Es la dignidad de la vida humana la que se va por el sumidero.

Seguramente los que lo padecieron siempre pensaron que esas cosas solo les pasa a los demás. Quizá tenían pensado aportar a la historia que vivía en ellos otras arenas que no fueran esa terrible e inhumana ejecución. Ya no será posible. Por eso ¡Atención!: no hay que demorarse en dar fruto en la vida. Jesús les advierte que aquellos no eran más culpables que el resto y les amonesta con la parábola: la higuera tiene los días contados y tiene que empezar a dar fruto. No hay que acordarse de santa Bárbara cuando truena.

No obstante, la vida de aquellos galileos podría ser paralela a la de algunos mártires. Que no tuvieran pensada esa trágica muerte no quiere decir que no hayan aportado un glorioso final a su historia. Esto es en lo que consiste la vida: dar fruto sin conocer el final. Como escribía el escritor ruso Zamiátin: "El hombre es como una novela: mientras no se haya leído la última página, no se sabe cómo acabará. De lo contrario no valdría la pena hacerlo".