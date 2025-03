Abel, el lobo, la salud y los pagos

Hay semanas, últimamente casi todas, en las que la abundancia de noticias dificulta la elección del tema a comentar. El lunes lo tienes claro; el martes, algo menos; el miércoles dudas y el jueves optas por esperar al sábado para decidir. Esta vez, me he inclinado por un popurrí de esos asuntos que nos asaltan a diario, pero que rápidamente son sustituidos por otros, que, en honor a la verdad, tampoco suelen durar mucho. Ahí van algunos:

1.-Abel Caballero.-El alcalde de Vigo, socialista y exministro años ha, ha protagonizado la patochada del mes. Ha pedido a Renfe que suprima paradas del AVE en Castilla y León para que los vigueses lleguen un poquitín antes a Madrid. ¿En cinco o diez minutos se juegan los viajeros su futuro? Parece que sí y que el Bombillas Navideño, famoso por llenar su ciudad de luces y más luces, ha dado con la solución. ¿Y si la medida que reclama perjudica a otras gentes y lugares? Ah, no es mi problema, yo tengo que mirar por los de Vigo. A eso se le llama solidaridad, empatía y varias cosas más. Oiga, don Abel-Caín: ¿por qué no pide que se suprima la parada de Orense y así los orensanos tendrían que ir a Vigo a coger el AVE y dejarían más beneficios en su ciudad? Es solo una idea; cuéntenla en Orense. Renfe ya ha dicho que no a la eliminación de paradas. Y creo que Óscar Puente también la rechazará, pero la polémica ya está servida.

2.- El lobo.-El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la salida del lobo del listado de especies protegidas (Lespre), lo que equivale a decir que se podrá cazar al norte del Duero, es decir en zonas donde más abunda como Aliste, Sanabria y, sobre todo, la Sierra de la Culebra. Lo curioso y significativo es que se haya hecho porque el PP aprovechó un hueco en la ley de desperdicios alimentarios para meter enmiendas que fueron apoyadas por Vox, Junts y el PNV. Las asociaciones agrarias, los ganaderos y la Junta han celebrado el cambio. El Ministerio para la Transición Ecológica y los llamados ecologistas, no. A estos últimos habría que recomendarles que se den una vuelta por los lugares donde los lobos han hecho matanzas y que pregunten. Una cosa es lanzar comunicados y estudios teóricos y otra ver decenas de ovejas masacradas o agonizantes. Y una reflexión final: hasta septiembre de 1921 el lobo no estaba en la Lespre y se podía cazar al norte del Duero. Si entonces creció el número de ejemplares, ¿por qué darle una protección especial en perjuicio de los ganaderos? Si la caza es racional y controlada, la supervivencia del lobo no está en peligro.

3.-La salud.-La semana pasada, una gran manifestación, con amplia presencia zamorana, pedía a la Junta de Castilla y León la mejora de la atención sanitaria en todo el territorio regional, especialmente en el mundo rural. No parece que vayan a cambiar mucho las cosas; entre otras razones porque el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sigue insistiendo en que su departamento lo está haciendo bien y que problemas como la falta de médicos no es cosa suya, sino, ¡faltaría más!, del sanchismo bolivariano. No piensan lo mismo las gentes que llevan meses y meses manifestándose en Tábara o en Sayago, ni las que acudieron a la protesta de Valladolid. Con la salud no se juega, o sí, porque el jueves PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la ley que establecía la creación de la Agenda Estatal de Salud Pública. Populares y secesionistas lo hicieron por una pataleta contra la Mesa por la no admisión de una petición que nada tenía que ver con la Agenda. La salud al servicio de los odios africanos o de socavar al gobierno.

4.-Pagos.- ¿Quién va a pagar los casi 3 millones de euros que la Junta tendrá que abonar a CC OO y UGT por las arbitrariedades e ilegalidades del ex consejero de Empleo, Mariano Veganzones (VOX)? El Tribunal Superior de Castilla y León ha fallado a favor de los sindicatos (1,2 millones a CC OO y 743.000 euros a UGT). La Junta no recurrirá; tendrá que pasar por caja. ¿No sería más justo que lo hiciera el ínclito Veganzones o Vox? Claro que el PP y Mañueco lo sabían y dejaron hacer.

