Sobre locos y cobardes

Me cuenta un cabrero sabio, desconozco si se arranca por fandangos como otro cabrero sabio, que en esta cruda tragicomedia en la que hemos permitido que conviertan el mundo rural, en los pueblos sólo sobreviven dos tipos de personajes: los locos y los cobardes.

Luego están los diferentes roles a jugar. Adjudicados o elegidos democráticamente a lo Amanece que no es poco, táchese lo que no proceda. Está el señor alcalde y la vieja cuza o el modorro y el que copia a Fa-ulk-ner… Pero en lo esencial, sólo existen dos caracteres. Ni Polichinelas, ni Madonna con su castillo inglés y sus merinas, ni Putin a caballo con el torso desnudo.

Los locos son fáciles de señalar. Siempre van con la sonrisa pintada en la cara, y no porque hayan tenido un arrebatador despertar. Los locos son esos cuatro ídem que de forma voluntaria un buen día eligieron bajarse en marcha de este frenético mundo híper tecnologizado, para apearse en la primera parada que toparon: la de un pueblo perdido en mitad de la nada.

Y como bien reza el refrán, Dios los cría y esos cuatro locos acaban juntándose con otros cuantos locos. Aquellos que decidieron atrincherarse y resistir en su pueblo, haciendo caso omiso de la consigna oficial impartida, que dictamina que ser de pueblo es el atraso con mayúsculas, el atraso, porque el progreso radica en malvivir en una macrogranja para humanos, verbigracia en una polivalente y multifuncional ciudad.

De ahí que los locos hagan buenas migas con los cabreros sabios.

A los cobardes, sin embargo, cuesta un poco descubrirlos. Los cobardes son aquellos que no tuvieron el valor de emigrar, cuando a su alrededor todos lo hacían. No es fácil identificarlos de primera, porque en su timorata pusilanimidad intentan hacerse pasar por locos. Y suplen su falta de enajenación, con una sobreactuada apología de lo rural.

En Zamora falta una estrategia que apueste por el mundo rural. Y sobran futurólogos de esos que vaticinan que el futuro de Zamora es el biogás, el hidrógeno verde o las macrorrenovables

Alerta Umberto Eco que, antes el tonto del pueblo, y el de la ciudad, era sólo eso mismo: el tonto del pueblo. Y el de la ciudad. Pero ahora, el tonto del pueblo, y el de la ciudad, se graban haciendo y diciendo sus tonterías, las difunden en redes sociales, y los tontos y sus tonterías se hacen vírales. Peor aún, son imitados por millones de tontos del pueblo y de la ciudad.

Lo mismo sucede con los cobardes. En estos tiempos de falsas apariencias y de posturitas de cara a la galería, los cobardes alardean en Internet de lo mucho que aman su pueblo. Y lo argumentan alegando que son más de pueblo que un banco morado contra la violencia sexual. Más de pueblo que el coche de "un veraniego" aparcado de cualquier manera, como si el pueblo fuera el lejano Oeste, impidiendo el paso de tractores.

El problema con los cobardes es que son perfectos conocedores de su cobardía. Saben de sobra que viven una vida que no es la que anhelan. La vida con la que sueñan es esa que dicen llevar en la gran ciudad los del pueblo que emigraron antaño.

Los cobardes están perfectamente representados por ese personaje de As Bestas que interpreta de manera magistral Luis Zahera. Alguien que odia tanto el pueblo y su vida que, cuando llega un fondo de inversión para comprar terrenos y montar aerogeneradores, arde en deseos de vender sus vacas y sus pocas tierras, para largarse, comprar una casa en Orense y conducir un taxi.

Los cobardes no valoran el milagro de la Naturaleza que amanece cada nuevo día, aunque haya cambio de hora. No valoran el suelo fértil que germina y florece, las reservas hídricas necesarias para la existencia, la fauna salvaje, toda la biodiversidad. No lo valoran, por eso no lo cuidan y protegen. Y por eso están deseando venderlo al mejor postor. Los cobardes le dan la bienvenida a todas esas corporaciones extractivistas que destruyen el territorio y abortan el futuro.

Sólo soy una humilde pastora de ovejas, ni vidente ni tarorista de prestigio. Tampoco hay que serlo para comprobar que en Zamora andamos faltos de médicos y enfermeros, también de geriátricos y parques de bomberos forestales. Necesitamos más niños, más cabreros sabios y más rebaños, más guardias civiles y más curas para poder irnos de este mundo al menos con la extremaunción dada.

Pero de futurólogos andamos sobrados. Esa gente que vaticina que el futuro de Zamora está escrito en las estrellas y en las plantas de biogás, biometano y biomasa, las minas de minerales raros a cielo abierto, el hidrógeno verde, la intensificación de la agricultura y la ganadería, las macrorrenovables. Esos iluminados que predicen que el futuro de Zamora pasa además por convertirla en un Magaluf rural para solaz del turismo de masas.

Ahora que la actualidad discurre entre enemigos a las puertas y un obligado rearme, conviene recordar que ninguna guerra ha ocasionado daños tan profundos al entorno como esta Pax Capitalista. Ahora más que nunca, Zamora debe destacarse con una estrategia inteligente que revalorice y apueste por el mundo rural. La provincia tiene que dejar de ser el terreno colonizado que es para convertirse en un referente del sector primario bien entendido.

Las criptomonedas y la IA no producen alimentos, la tierra sí.

En defensa del territorio y por el futuro, los locos que valoran el paraíso en la Tierra del que gozan marcharán este sábado en manifestación por las calles de Valladolid. Salvo que los cielos jarreen agua y las ovejas se queden en casa comiendo paja en los pesebres, otros locos saldrán al campo con una bolsa en el zurrón con la que poder seguir limpiando de basura el planeta.

El cabrero sabio del principio, desconozco si viste de negro del sombrero a los botos y pañuelo rojo anudado al cuello, como otro cabrero sabio, se ríe y hace bromas sobre este infantil y empecinado proceder que no lleva a ninguna parte. Porque el mundo no tiene arreglo, porque la gente no tiene solución. Pero de qué sirve la vida sin fe, sin una misión que cumplir.

Arriba conservacionistas de la Tierra, en pie ambientalista legión.

Ganadera y escritora

