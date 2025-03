Más Caín que Abel

Pero, ¿qué se ha creído el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para ejercer un "ordeno y mando" que nos afecta negativamente a los zamoranos? El ejemplo de Sánchez no es el mejor, desde luego. ¿Quién es el alcalde de Vigo para pedir a Renfe que quite paradas de tren en Zamora? Guarido, no te duermas en los laureles porque como les dejemos campar a sus anchas nos quitan todo. Las ocurrencias de este Abel travestido de Caín no pueden perjudicar gravemente a otros, en este caso los zamoranos. Que se dedique a poner más bombillitas en la Navidad viguesa y que se deje de experimentos con gaseosa.

Los trenes paran en Zamora menos de lo justo y necesario. ¿Qué pueden suponer cinco minutos, cuando los convoyes que llegan de Galicia suelen llevar retrasos de media hora? Entonces, ¿qué debería decirle nuestro alcalde al presidente de Renfe? Quien no se ha dormido en los laureles ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco que, de inmediato, ha calificado de "intolerable" la propuesta del alcalde. Menos mal que Renfe descarta la idea porque, de otra forma, estaríamos en la obligación de echarnos a la calle, aquí y en Madrid, poniendo a trabajar a diputados y senadores, sobre todo del PSOE. Sería la prueba palpable de con quien están, con el jefe supremo, Sánchez, o con los zamoranos y zamoranas, tanto con los que les votaron, igual de afectados, como los que no.

Sólo nos faltaba Abel Caballero humillándonos, dándonos de lado y ninguneando a todos los zamoranos que somos una parte importante de Castilla y León, y no sólo por historia. Esta afrenta no se la podemos consentir. Declararle "persona non grata" sería poco porque, de haber aceptado Renfe, nos dejarían sumidos en el oscurantismo viajero. Tendríamos que volver a la diligencia y eso es historia pasada. Que chulee menos y que trabaje más por la limpieza, el tráfico y los aparcamientos de su ciudad y el bienestar de los vigueses.

El día en el que al gallego se le fundan todas las bombillitas, no va a quedar nada de él. Lo más sobresaliente de sus mandatos es lo de Navidad y ahora esta gilipollez que no conduce a nada. Y, mire que me caía bien. En tiempo pasado.

Suscríbete para seguir leyendo