La risa bajo sospecha

Con la lectura podría suceder lo que en mi casa con los filetes de hígado allá por los años cincuenta del siglo pasado.

En aquel tiempo mi madre los solía poner encebollados, yo era un niño y recuerdo que cuando esto ocurría dilataba por todos los medios el momento de enfrentarme a aquel trozo de carne recién salida de la sartén porque no había cosa que más detestara en el mundo que toparme con un filete de hígado encebollado para cenar. La negativa a comerlo en aquellos años siempre fue incondicional y sin reservas por mi parte. Cada vez que la ocasión lo requería mi resistencia a la presión ejercida era feroz, sin embargo, de nada valía cerrar los ojos y apretar los puños ante la innegable realidad de los hechos. De nada, el pataleo o el llanto.

Recuerdo también que en tales ocasiones adoptaba una actitud huraña que dejara bien a las claras el manifiesto enfado y que me limitaba a dar vueltas y más vueltas al odiado filete en el fondo del plato con el ferviente deseo de que el tiempo hiciese desaparecer de mi vista aquella desagradable materia o, al menos, acabase transformando su negruzca textura en la de cualquier otro alimento agradable a la vista y placentero. Sin embargo, la firmeza materna siempre fue inquebrantable y como por otra parte la transmutación tan ardientemente deseada nunca se produjo acababa por engullirlo.

Yo era un niño y recuerdo que dilataba por todos los medios el momento de enfrentarme a aquel trozo de carne recién salida de la sartén porque no había cosa que más detestara en el mundo que toparme con un filete de hígado encebollado para cenar

Mi madre, por supuesto, conocía el valor alimenticio del bocado aunque a la vista de su determinación bien podría deducirse el convencimiento de que los odiados filetes me nutrían tanto más cuanto que su ingesta suponía un esfuerzo especialmente costoso. No era así, en absoluto, pero su intransigencia a mi negativa parecía evidenciar la certeza de que la angustia y el desconsuelo aportaban al diminuto cuerpo más calorías que el placer.

Algo así podría suceder con los libros. Con la lectura podría ocurrir lo que en mi casa sucedía con los filetes de hígado allá por los años cincuenta del siglo pasado, si no siempre sí en ocasiones. Y es que, la alegría no parece tan nutritiva para el espíritu del lector como otros estados de ánimo.

Contemplando las listas de libros más vendidos, el atento observador a buen seguro tomará debida nota de que no abundan los de humor. Las narraciones que provocan inquietud, sobresalto, ansiedad, la novela negra, incluso, con su asfixiante atmósfera de agresividad y violencia, ocupan la parte alta de la clasificación. Es cierto que la calidad literaria no está reñida con la seriedad, ¡faltaría más!, pero debo confesar que el hecho me resulta un tanto extraño. No sé. Es como si para los circunspectos lectores la risa estuviese bajo sospecha.

Desconozco a qué se debe tan curiosa circunstancia, pero sería lamentable que las preferencias de los amantes de la lectura obedeciesen a intereses ajenos. Eso significaría que nos comemos todo lo que las grandes editoriales nos ponen en el plato, absolutamente todo. Justamente lo que yo hacía ante la insistencia de mi madre en aquellos lejanos años de la infancia aunque, para ser precisos, habría que matizar. … El aporte calórico del hígado está fuera de cualquier duda. No así la valía del relato morboso o truculento.

Suscríbete para seguir leyendo