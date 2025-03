Margarita Robles no está guerrera (con Sumar)

Margarita Robles interviene en el acto de entrega de los Premios de la Provincia de Jaén. / EUROPA PRESS

Ya saben ustedes, como conocedores de los vaivenes de la política nacional, que la magistrada y actual ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido estos años por las posiciones mantenidas ante determinados asuntos mucho aplauso (intencionado) desde una parte de la oposición y varios pellizcos dialécticos y reproches de algunos de sus socios, como Podemos o Sumar. Robles no se caracteriza por ser de las que esquivan las críticas ni de las que callan o bajan el tono cuando cree haber recibido un dardo que merece su respuesta… pero estamos en un momento especial, como demuestra su cambio de actitud. No está guerrera. Por ahora.

Robles, como el resto de los ministros del ala socialista y pese a su cartera, tiene el encargo de no participar en polémicas vinculadas a la nueva etapa de rearme –esa palabra tan realista como incómoda que no gusta a Pedro Sánchez- en Europa. En España. Habla de "seguridad" y deja que sea el presidente quien marque la senda del mensaje oficial, también en lo que respecta a las tensiones con los aliados de coalición.

Ella, como el resto de compañeros de gabinete, se limita en estas horas a dar respuestas medidas en público y dejar al jefe el liderazgo, mientras como ministra gestiona el protagonismo que viene para el Ejército y sus necesidades y, no lo olvidemos, está al frente del Centro Nacional de Inteligencia, también la económica, en un momento de movimientos empresariales en la industria europea de defensa que serán clave.

Hay un llamamiento a la moderación en las declaraciones oficiales y a evitar polémicas con el que Margarita Robles cumple. Este jueves, en el Congreso, se produjo una votación más simbólica que problemática relacionada con el área de esta ministra, pero ella no estuvo allí para presenciarlo. No tuvo que poner cara de póquer desde su escaño cuando los de Yolanda Díaz sumaron sus votos al BNG y otros grupos para decir "no" a un aumento del gasto en defensa y, de paso, reclamaron salir de la OTAN. No fue testigo Robles esta vez de cómo socialistas y populares coincidían en la Cámara en apoyar el plan de más dinero para armamento y herramientas defensivas que marca la UE, dibujando la alianza que a buen seguro se va a ir forjando poco a poco en lo que concierne a la seguridad y Europa.

No estuvo Robles en Madrid, en el hemiciclo, pero le preguntaron por la cuestión en Jaén, donde se encontraba recibiendo un premio de la Diputación por haber decidido poner en marcha el Cetedex, Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, en el territorio. "La posición en esta materia la marca el presidente del Gobierno y la posición está clara", contestó a los periodistas, sugiriendo de alguna manera que ella no puede salirse de los márgenes del discurso presidencial, pero que la vicepresidenta Díaz, tampoco, o solo si sus movimientos no tienen ninguna consecuencia gubernamental.

"Hay que seguir invirtiendo en seguridad y en defensa en un escenario con guerras, con un señor de la guerra, que es Putin. Por tanto, el compromiso tiene que ser siempre un compromiso por la paz, la paz con mayúsculas. Y la solidaridad también con los países de Europa que lo están pasando mal. Yo creo que eso es lo importante y es el mensaje que ha transmitido siempre el presidente del Gobierno". "La posición del presidente del Gobierno es una posición clara, inequívoca. España es un socio responsable, fiable, comprometido por una razón, porque España siempre ha estado comprometida con la paz…", continuó, eludiendo valorar, por esta vez, la posición de Sumar y su “no” a más gasto y a la OTAN.

Robles se mordió la lengua y mencionó, cuantas veces pudo, a su jefe como referente, que también es el de Díaz. La exhibición de la discrepancia parlamentaria entre grupos estaba acordada y no va mucho a más de unos titulares… por ahora. Sánchez permite el desahogo de Sumar, más aún cuando se ha confirmado que no presentará presupuestos en las Cortes por falta de apoyos (pese a que la Constitución obliga a hacer el intento) y las votaciones trascendentales, las de la hora de la verdad, se van a evitar en lo posible. También se busca paz política, pese al ruido. Por eso Robles no está guerrera.