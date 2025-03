¿Es tan difícil…?

Hace algo más de dos años me hice eco de una noticia que recibí con agrado; según decía la ministra de entonces: «El ministerio de Sanidad está trabajando en la redacción de un Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que, entre otros objetivos, tiene como finalidad concienciar a la sociedad para que las próximas generaciones puedan crecer en un ambiente libre de tabaco». Por lo que pude saber, buena parte de las pretensiones de la ministra fueron bloqueadas en espera de un mayor consenso y el referido plan quedó en eso, en un plan… En su día me pregunté: ¿por qué, o por quienes ha sido bloqueada tal iniciativa?... ¿qué tipo de intereses ocultos impiden que se pueda avanzar en la lucha contra el tabaco?...

No hay que ser muy perspicaz para intuir quienes intentan poner freno a algo que más pronto que tarde habrá de implantarse, cual será, la prohibición de fumar en público, porque las perniciosas consecuencias del hábito de fumar están ahí y cada vez es mayor el número de fumadores que padecen algún tipo de enfermedad, de las muchas que tienen su origen en la adicción al tabaco; una droga a la que hoy se enganchan tanto los hombres como las mujeres y que en muchos casos termina siendo mortal.

Con no menos agrado, hace unos días, en un programa informativo escuché que el Consejo de Ministros está estudiando sacar una norma para proteger el medio ambiente de quienes tienen por costumbre arrojar al suelo colillas, u otros residuos tabaqueros, en las vías públicas, los parques, las playas…En virtud de tal norma, quienes sean pillados in fraganti serán sancionados con multas cuya cuantía podrá ser superior a los 2000 euros. Lo triste es que, para que los fumadores dejen de tirar colillas al suelo, se les tenga que amenazar con sanciones.

El consumo de tabaco, como el de alcohol, o de cualquier otra droga genera adicción, y como luchar contra las adicciones es un tema peliagudo, porque son demasiados los frentes a combatir, mucho me temo que solo por la vía de la prohibición no será suficiente

Y, muy recientemente he leído que la Comisión Europea está redactando unas normas antitabaco, que muy probablemente en un futuro próximo puede que sean de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, cuyo objetivo será proteger del tabaco a las nuevas generaciones, al tiempo que desnormalizar su consumo y el de los productos emergentes que, lejos de ser inocuos, son igualmente adictivos (vapeadores y demás). Según parece, caso de que pudieran ser consensuadas y finalmente aprobadas tales normas, quedaría prohibido fumar y hacer uso de vapeadores en todos los espacios públicos, sean cerrados o abiertos, así como en los medios de transporte, incluidos los privados, porque los datos que se manejan en Europa acerca de las enfermedades que puede causar el consumo, activo o pasivo, de tabaco y similares, dan miedo.

No sé qué credibilidad puede tener la información que acabo de transcribir, pero lo que sí creo firmemente es que ya va siendo hora de que todas las autoridades con competencias en la materia se tomen en serio la lucha contra el tabaquismo, porque el tabaco no solo puede matar a los que fuman, sino también a muchos de los que sin fumar nos vemos expuestos a tener que inhalar el humo que exhalan quienes tienen por costumbre consumir tabaco de forma habitual en lugares públicos, e incluso privados.

El consumo de tabaco, como el de alcohol, o de cualquier otra droga genera adicción, y como luchar contra las adicciones es un tema peliagudo, porque son demasiados los frentes a combatir, mucho me temo que solo por la vía de la prohibición no será suficiente. Por ello, además de las medidas antitabaco que puedan adoptar las autoridades, servidor opina que debe ser la sociedad la que, en su conjunto, se conciencie del problema del tabaquismo y pase de ser cómplice, con su silencio, a comprometerse activamente contra él. El silencio nunca es la solución, pero si lo puede ser una buena educación, que se empiece a ofrecer en los hogares, con el ejemplo, se siga dando en los colegios y no se deje de alimentar, sea cual sea el momento y el lugar, siempre que haya ocasión.

Y como por quien suscribe no ha de quedar, permítanme, estimados lectores, que esta vez me dirija fundamentalmente a los que fuman y, con todo el respeto y la consideración que me merecen, les diga que: «si no lo pueden hacer por ustedes, que sería lo mejor, por favor, háganlo al menos por los demás, y dejen de fumar». Sin ningún género de dudas, quienes lo logren pronto notarán que pueden respirar mejor y que la mayoría de los que tengan cerca se lo agradecerán, sobre todo si son sus hijos, sus nietos o simplemente desconocidos, o amigos de verdad.

¡Que no sean las normas las que tengan que obligarnos a cuidar de nuestra salud y de la de los demás!

