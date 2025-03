¡Belicista el último!

Al final hasta tendrá algo bueno la presidencia 2 del infame Trump y sus panda de chiflados. Su desdén, cuando no abierto desprecio por Europa, nos ha puesto ante el espejo: nos podíamos permitir ser inmaculados pacifistas ante el mundo gracias a que teníamos detrás al primo supercachas, desatado y armado hasta los dientes de los USA. Nadie se metía con nosotros, no porque los convenciéramos con discursos cultos, humanistas y racionales, sino por miedo al que estaba detrás. Pero no nos dábamos cuenta o hacíamos como que no. Ahora al primo supercachas le ha dado una embolia, nos ha mirado como si no nos conociera y ha dicho:

–Ahí os quedáis, panda de pasmaos.

Y como si de pronto nos viéramos desnudos, hemos empezado a enrojecer.

–¡Ostras, tú! Que como le de a don Vladimiro o a quien sean por venir a por nosotros, no tenemos nada que ponernos.

Lo malo es que lo que habría que ponerse es eso de nombres prohibidos como tanques, ejércitos, misiles y armamento en general. Y nosotros somos, lo dicen todas las encuestas, más pacifistas que Mahatma Gandhi, el apóstol indio de la no violencia y la resistencia pacífica. Así que supongo que esas tendrán que ser las “armas” con las que hagamos temblar a un Putin o a un Trump, que a saberse quien nos amenazará antes.

–¡Temblad, belicistas sin escrúpulos! ¡Como oséis atacarnos os enfrentaréis a un infierno de no violencia y una resistencia pacífica que no podréis resistir!

No suena mal, pero alguna fisura intuyo en tan valerosa y pacifista política de disuasión para prevenir ataques. Preguntad a los pobres y desarmados palestinos. Y sin embargo, ya están oyendo a nuestros representantes. Como por nada del mundo quieren que se les tome por belicistas, como no desean enfadar a la presunta y demoscópica mayoría pacifista, no paran de invocar la paz, pero sin gastar dinero en armas, o solo un poquito que ni notaremos, porque desde luego no va a ser a costa de la mantequilla, ni del gasto social, ni de nada necesario. Aseguran, vamos, que harán un ejército de tortillas sin cascar un solo huevo.

O lo que es lo mismo, nos toman por imbéciles. ¿Por qué no nos tratan como adultos, explicando los peligros con claridad y cómo podemos prevenirlos? Yo no creo que si son sinceros y didácticos la mayoría se eche a la calle para que no se compre ni un petardo, porque somos pacifistas. Yo creo que porque somos pacifistas (solo los tarados pueden ser otra cosa) entenderemos perfectamente que a veces no queda otra que plantar cara a los tarados sin escrúpulos que nunca dejará de haber, tanto fuera como dentro. Pacifista no es sinónimo de incauto.

