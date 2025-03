El PP y la IA

Pese al revolcón diplomático con República Dominicana por el vídeo de La isla de las corrupciones, el PP le ha cogido gusto al medio y aprovechando el 8-M ha vuelto a la carga con otro, ahora sobre los presuntos comportamientos puteros en el PSOE y los comportamientos machirulos, también presuntos, en Sumar y Podemos. Pero ahora le han añadido una explicación de este uso de la IA a través de Cuca Gamarra, que no es cualquiera en el PP.

En rueda de prensa desde el Congreso hace unos días dijo Gamarra: "Estamos en un mundo donde la comunicación evoluciona y sumar también a la comunicación más tradicional la utilización de nuevas posibilidades permite llegar de una manera más fácil y más eficaz a algunas partes de la sociedad española". La justificación no tiene desperdicio.

En este momento el PP es el único partido con opciones de ser alternancia de gobierno, pero hoy es la oposición y esta se puede hacer de dos maneras: a rebufo de lo que haga y diga el Gobierno, o presentando a los electores un programa de gobierno elaborado, estructurado e integral, abordando los temas que preocupan a la ciudadanía, desde la seguridad a la vivienda, pasando por la inmigración, los impuestos, el paro y un largo etcétera

Cualquier alumno de Primaria sabe de carrerilla los elementos básicos para que se produzca una comunicación y sabe que destacan el emisor, el mensaje, el canal, el código y el receptor. Pues bien, Cuca Gamarra los ha dinamitado todos. Primero, porque no hay ningún mensaje digno de ese nombre, así que qué pinta el emisor si no tiene nada que decir; segundo, porque el canal elegido, un vídeo hecho de manera chusca por IA, es cutre y de mala calidad; tercero, porque el código elegido está muy alejado de los supuestos receptores a los que, por otra parte, se ningunea hasta la ofensa, porque de sus palabras se deduce que son los jóvenes. ¿En serio cree el PP que a los jóvenes les ha llegado nada de semejante vídeo? Es más, ¿cree que les ha trasladado una información y su postura de partido frente a otras opciones para captarlos?

Me parece que el PP ha optado por lo primero y eso, en mi opinión, es un error monumental, porque los electores no acabamos de recibir de manera clara, y menos los jóvenes, sus posturas frente a los desatinos que denuncian del Gobierno, no sin razón en más de una ocasión.

Desde luego, si la respuesta al supuesto desgobierno y sus supuestas corruptelas y puteríos es semejante engendro de vídeos a la estela del de Trump, Tellado hablando de "aprovechateguis", la inacción y hasta defensa del Carlos Mazón desparecido en El Ventorro mientras más de doscientas personas se ahogaban y al que, cuestiones jurídicas al margen, hasta el diario ABC pide su dimisión, o la justificaciones señaladas de Cuca Gamarra, tengo serias dudas de si realmente el PP quiere llegar a gobernar España. Y esto es muy serio, porque sin propuestas argumentadas de alternancia al ejecutivo la democracia deviene en autocracia y luego que cada uno apechugue con su responsabilidad.

