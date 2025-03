La pasión por Rusia de Trump

Desde la "irrupción", en el sentido de acometimiento o entrada impetuosa, de Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca, vamos de sobresalto en sobresalto. Y no sólo por el asunto de los aranceles que ha puesto por las nubes, entiendo que para castigar, no sé por qué, a Europa, su antiguo aliado y socio preferente. Ahí hay algo que algunos han tratado de explicar y que pasa, al parecer, por el despilfarro de la Unión Europea.

El mundo está cambiando a una velocidad inquietante. En este todavía incipiente 2025, nada es lo que era y cómo era en el fenecido 2024. Un solo hombre que pasa por la historia de su país y del país de los demás como una apisonadora lo está cambiando todo a una velocidad de vértigo. Yo creo que hay un nuevo orden mundial o que se está formando. Trump se lo quiere repartir todo con Putin. Al americano lo tenemos lejos y además está encaprichado con Groenlandia y Canadá, pero al ruso lo tenemos al lado y tiene las mismas ansias anexionistas que su amigo americano. ¿He dicho amigo?

Lo he dicho bien. Vladimir Putin, que está encantado con todo lo que está sucediendo, ha alabado a su "socio" estadounidense. ¡Su "socio"! Si Ian Fleming, el padre de James Bond, levantará la cabeza se volvía a morir. Ya lo hizo en agosto de 1964. Este Trump ha dado al traste con las novelas de Fleming, de John Le Carré, Frederick Forsyth, Ken Follet, Tom Clancy o el mismísimo Vicente Vallés que con su novela "Operación Kazan", que vino a presentar al Club de La Opinión, realizó una importante incursión en ese mundo del espionaje que se repartían Rusia y Estados Unidos.

No sé qué pensarán los hijos del Tío Sam, toda la vida desconfiando de Rusia y los rusos y ahora son amigos del alma. No me extraña que ante la deriva de su presidente muchos están optando por abandonar el país. Cuántos de ellos se están "exiliando" en España. Pobre Zelenski. Europa o lo que queda de ella no puede abandonarlo. Sería una felonía. Y si hay que aumentar el gasto en Defensa, se aumenta. Europa y por ende España deben estar preparadas para lo que pueda venir. Que vendrá.

