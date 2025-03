Chivatos, matones de cafetería, gamberros y demás…

"In illo tempore", ciertos detestables comportamientos humanos, por el perjuicio que ocasionaban a los demás, por otra parte, inmerecidamente; se consideraban propios del ámbito infantil, predominantemente, pues se estimaba que eran, más bien, inconscientes, como propios de quienes no tenían madurez, ni suficiente juicio, ni "uso de razón"; no obstante lo cual, siempre se señalaba, se difundía, para que fueran motivo de rechazo, a quienes, con mayor o menor frecuencia, lo practicaban, para poner de manifiesto lo deleznable de sus actitudes y, por ello, de sus personas.

Pero es que algunas gentes, que ya "se afeitan", siguen teniendo comportamientos "pueriles", que molestan a los demás, que no se sabe, a "ciencia cierta", cuál puede ser su motivación, pues ponderando la lógica, el sentido común, la buena fe, no se comprende tal proceder; es más, pudiera ser que la envidia, la enfermedad mental, la propensión al mal del género humano, lo explicaran.

Y es que las relaciones profesionales con el cliente tampoco se ven "a salvo" de conductas indeseables, irrespetuosas, desagradecidas hacía quiénes "pasan por caja", y que por lo tanto dan de "comer" y justifican, con ello, su existencia vital. Claro está que la reputación de tales sujetos como de las enseñas comerciales quedan "manchadas" para siempre; pues es muy difícil, costoso y requiere muchísimo tiempo, si es que se consigue, tener un digno nombre comercial, y que rápido es perderlo por gratísimos, por ejemplo, proceder humanos.

El "chivato", delator, que suele sacar sus comentarios de contexto, además de no respetar la posible competencia en él depositada indebidamente; el "matón de cafeterías", persona jactanciosa y pendenciera que procura intimidar a los demás; el "gamberro", libertino, disoluto. U. t. c. s. · 2. adj. Que comete actos de grosería o incivilidad. U. t. c. s.. Sin.: maleducado, travieso; lamentablemente para el buen nombre de las ciudades donde residen estos deleznables se ve afectado negativamente, pues todo repercute, todo se sabe, las redes sociales…Sí, en las pequeñas capitales de provincia, "sí pasan cosas".

Marcelino de Zamora

