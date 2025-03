Benavente, orgullo de Zamora: Consigue el Congreso Nacional de Toro con Cuerda 2027

La noticia que recibimos el pasado 22 de febrero ha sido de esas que llenan de orgullo a toda una provincia, soy consciente que no a todo el mundo le gusta el mundo de los toros, pero ese día, nuestra querida Benavente, consiguió ser la ciudad donde se celebre el XXII Congreso Nacional del Toro de Cuerda en 2027. Música, maestro……

El Toro enmaromado, es el festejo taurino en mayúscula de Benavente que se celebra el miércoles anterior a la festividad del Corpus Christi y está declarado como fiesta de Interés Turístico Regional.

Este logro, traer el Congreso Nacional de Toro con Cuerda, no es casualidad, y tiene unos actores principales: "el equipo fantástico de enmaromadores de Benavente" a los debemos otorgarles el mérito, o sea, los que lo han conseguido con su trabajo trabajo durante meses: la delegación benaventana para defender la candidatura en la localidad de La Rapita en Tarragona que fue encabezada por la alcaldesa Beatriz Asensio y el concejal de Fiestas y Turismo, Alberto Lorenzo, junto al presidente de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (A.B.T.E.), Javier Justel. Ellos defendieron con pasión, maestría y arte la candidatura ante más de 400 personas en el Auditorio Sixto Mir. Y parece que fue bien, muy bien diría yo, y la música que los acompañó, la del artista zamorano Luis Antonio Pedraza les dio suerte porque la "estocada" fue perfecta y lo consiguieron, devolviendo así este prestigioso congreso al noroeste peninsular 13 años después que se celebrará ya en Benavente en el año 2014. Los "corredores" que somos los zamoranos podremos disfrutarlo y apreciarlo como merece un evento de esta envergadura.

Será una oportunidad para reivindicar la importancia de la tauromaquia popular como parte esencial de nuestro patrimonio cultural para nuestra provincia

Pero "cambiemos de tercio" y como dijo el maestro Antonio Bienvenida: "El toro bravo es la esencia misma de España, y en cada rincón donde se celebra un festejo taurino, late el corazón de nuestra cultura más auténtica". Y como bien decía nuestro ilustre torero zamorano Andrés Vázquez: "En Zamora, el toro no es solo un animal, es parte de nuestra alma, de nuestra historia. Aquí nacimos con el toro en la sangre" y deja claro que en Benavente y la provincia de Zamora la tauromaquia forma parte de nuestra identidad: desde las corridas en la plaza de toros de Zamora capital, el Toro Enmaromado de Benavente, los encierros de Toro, pasando por los festejos populares de Fuentesaúco o los tradicionales espectáculos taurinos de Fermoselle, nuestra provincia respira tauromaquia por los cuatro costados.

El equipo liderado por la alcaldesa y concejales del Partido Popular han creído en esta candidatura desde el primer momento, y la han defendido con determinación y han estado "al quite" para traer el Congreso Nacional con Cuerda a Benavente. Gracias a su esfuerzo, Benavente se convertirá en 2027 en el epicentro del mundo taurino popular.

El toro de cuerda no es solo un festejo. En los momentos actuales en las que nuestras tradiciones a menudo son objeto de críticas injustificadas, por aquellos que no comprende su significado y no comparten su "alma", el Congreso Nacional del Toro con Cuerda en Benavente será una oportunidad para reivindicar la importancia de la tauromaquia popular como parte esencial de nuestro patrimonio cultural para nuestra provincia.

Además, el impacto económico, de repercusión mediática y el retorno para la ciudad será enorme y durante esos días, la ciudad se llenará de visitantes, de vida, de actividad. La hostelería, el comercio y los servicios se beneficiarán de esta afluencia, dinamizando la economía local y dejando un legado que irá más allá de 2027. Pero, sobre todo, será una oportunidad para que Benavente muestre al mundo su esencia, su hospitalidad y su amor por sus tradiciones y por la cultura tradicional.

Felicitar, de corazón, a todos los que han hecho posible este logro. A la Federación Española del Toro con Cuerda, por confiar en Benavente; al ayuntamiento de Benavente y a su alcaldesa y equipo de concejales, por su trabajo incansable; y a todos los benaventanos, que con su pasión, entrega y dedicación mantienen viva esta tradición.

En 2027, Benavente brillará como nunca, ¡Enhorabuena, Benavente! ¡Viva el Toro de Cuerda! ¡Vivan nuestras tradiciones!

Diputado Nacional del PP

Suscríbete para seguir leyendo