No quiero comprometerme

Uno escucha aquí y allá sobre la falta de compromiso, somos sociedades descomprometidas, dicen los "cuñaos" acodados a una barra mientras menean hielos. Los cursis hablan de engagement. Las nuevas generaciones no saben lo que es el compromiso; ahora ya no nos comprometemos con el trabajo, con las parejas, con la vida, dice el abuelo batallas.

¿No?, ¡ay!

La palabra compromiso viene, como la mayoría, del latín y se forma a partir de "com" que indica conjunto y "promissum", promesa que deriva a su vez de "promittere", prometer. Compromiso es una promesa conjunta o mutua. Una promesa es una obligación. Por eso no me gusta el compromiso, porque no me gustan las obligaciones. Las obligaciones suelen ser impuestas y no me gusta que me impongan nada que no quiero que me impongan. Detrás de cada apelación al compromiso veo un manipulador, una manipuladora. No estás comprometido con el trabajo, con la relación, con el proyecto. No amigo, amiga, no es qué no esté comprometido, es qué tengo otras prioridades.

Nos hemos creído la idiotez esa de pensar que nuestras ideas son ciertas por el simple hecho de que son nuestras, sentido común llaman a esto. Dos palabras que cuando se juntan son insustanciales. Cuando uno, una, habla de compromiso, en realidad lo que está haciendo es intentar imponer sus ideas al otro, a la otra, al resto

Prefiero hablar de prioridades, me gusta ver, buscar, la manera de armonizar mis prioridades con las de otros, otras. Ahí hay espacio para el acuerdo, para el trabajo, para la relación, para el proyecto. Dejemos de hablar de compromiso y hablemos de prioridades. Desde el respeto y desde la igualdad. Mis prioridades no son las tuyas, claro, ni las tuyas las mías; pero como personas inteligentes, personas con capacidad de entender o comprender algo, con capacidad para resolver problemas, seguro que encontramos una solución, o no. Pero no manipules, deja el compromiso en la puerta y hablemos de deseos, de expectativas, de necesidades, de carencias.

Si somos capaces de armonizar nuestras prioridades encontraremos la manera de hacer de esto algo bonito, que diría Maggie Smith, la vida, igual que un poema, es una serie de decisiones, continuamos con la Smith. Y esas decisiones pueden llevarnos a un trabajo bonito, a una relación bonita, a una implicación. Implicación de nuevo viene del latín y significa enredar, entrelazar, abrazar y nos enredamos, nos entrelazamos, nos abrazamos con quien queremos, o con quien podemos, no seamos ingenuos; pero no tanto por obligación sino por prioridades. Porque estamos donde estamos, haciendo lo que hacemos, porque queremos y si no es así, mal asunto.

Por eso, voy terminando, cuando en un trabajo, en una relación, me da igual, se fracasa no es por falta de compromiso, es por falta de inteligencia, porque no hemos sido capaces de resolver problemas. Es por ignorancia, en definitiva. Nos hemos creído la idiotez esa de pensar que nuestras ideas son ciertas por el simple hecho de que son nuestras, sentido común llaman a esto. Dos palabras que cuando se juntan son insustanciales. Cuando uno, una, habla de compromiso, en realidad lo que está haciendo es intentar imponer sus ideas al otro, a la otra, al resto. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso… ni me obligas ni te obligo. Os dejo con El Cigala.

