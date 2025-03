Eso sería lo lógico, lo de protestar por los proyectos que no se llevan a cabo, pero que se sacan a relucir todos los años, como si fueran cosa nueva, como si se les acabaran de ocurrir a los estamentos que gestionan las obras públicas, ya sean éstas de responsabilidad nacional, autonómica o local. Concretamente, en Zamora, no hay manera de disipar la pesadilla de proyectos que acumulan tantos años de olvido, y que cuando se pasa por el solar que hubiera sido su destino, al verlo abandonado, llega uno a dudar si es que no han empezado las obras o que fueron realizadas hace tanto tiempo, que se han venido abajo por mor del paso de los años. El conservatorio de música, el museo Lobo, pasando por el parque de bomberos, el museo de Semana Santa y tantos otros, son muestra indeleble de lo que no son y pudieron haber sido, de haberse cumplido los plazos de ejecución anunciados a bombo y platillo. Cada vez que los zamoranos piensan en ellos llega a empalidecerse el azul del cielo, sin necesidad de esperar al atardecer.

Pero lo lógico no siempre es lo que viene a decir el sentir popular. Porque unas veces por convicción propia, y otras empujados por los partidos políticos, las masas reciben calientes promesas mientras la realidad permanece fría como el mármol. Al alimentarse de ficticios compromisos o de imputaciones al partido de enfrente, ya sean o no fundadas, no dejan ver que la vehemencia política nada tiene que ver con la audacia.

En estos momentos las obras públicas que están dando más que hablar son las de las "rotondas" y la del "puente de piedra". Las primeras, que afectan a las arterias que sirven de travesía de la ciudad, corren a cargo del gobierno central, lo que no quita para que algunos digan que lo que va mal de las mismas sea culpa del Ayuntamiento. El caso es pasar en un pispás de la sombra al sol. Ojalá pudiera decirse también algo parecido de las múltiples obras que solo llegan a existir en la imaginación de los duendes del bosque que habitan en Valorio y en las cocinas de algunos partidos políticos. Ojalá pudiera decirse que molestan a alguien, o al tráfico, o a los vecinos, o a "María de la O", porque ello sería síntoma de que serían realidad, ya que se estarían llevando a efecto.

El caso es que las obras de las "rotondas", llamadas de humanización, lógicamente tienen que causar molestias mientras se procede a su ejecución, ya que afectan a los viales de la ciudad, de ahí que molesten a peatones y automóviles. Porque, para que una cosa llegue a estar bien, antes hay que ponerla mal. Y si no, acordémonos de cuando hemos hecho alguna obra en nuestra casa, ya sea, simplemente, sustituir una bañera por una ducha, o el cambio de ventanas por otras con mejor aislamiento, el zafarrancho que se ha montado ha sido de padre y muy señor mío. Hemos tragado polvo por doquier, sufrido los ruidos de las operaciones de derribo, escuchado el desagradable repiqueteo de los taladros, además de las incomodidades que hemos trasladado a nuestros vecinos. Pero al final, el que más y el que menos nos hemos alegrado de haberlo hecho, porque ello nos ha permitido vivir más a gusto, con mayor comodidad.

Respecto a las obras del "puente de piedra" tiempo habrá de hablar de ellas cuando hayan concluido, porque, al estar acotado el acceso a las mismas, difícilmente pueden evaluarse a distancia. Retraso llevan acumulado, como todo lo que en Zamora se hace. Pero, afortunadamente, parece que se encuentran próximas a ser concluidas.

Siempre viene bien que se denuncien obras incorrectamente realizadas, aunque solo afecten a algunos detalles, y miel sobre hojuelas si resulta fácil su modificación o mejora. Pero una mejor adaptación a su uso o a su entorno, no justifica ni el descrédito ni la descalificación generalizada que algunos se empeñan en sacar a relucir un día sí y otro también en distintos medios.

Sería de agradecer a quienes parecen disponer de una lupa, tipo Sherlock Holmes, que utilizan para vigilar las obras que se están llevando a cabo ahora, la usaran también para las que no se hacen, las que durmieron el sueño de los justos, porque, desgraciadamente, ya ni siquiera se habla de ellas.

