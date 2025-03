Alimentos sobrantes

Es pecado, casi en el sentido religioso de la palabra, tirar comida a la basura. Y me da igual la propia que la ajena. Me refiero a la de los hogares zamoranos y a la que tiran a los contenedores los pequeños y grandes supermercados que han logrado por ese método una "clientela" muy peculiar, la que espera pacientemente a la puerta de sus establecimientos, con la esperanza de que saquen los productos caducados o en mal estado para llevárselos a casa. Hay que acabar con situación semejante. Eso no debería estar permitido. Es una humillación en toda regla. La escena es penosa.

Si la fecha de caducidad del alimento que sea está próxima, que lo indiquen convenientemente rebajando su precio a renglón seguido. Y si ni aun así logran venderse, entonces, por favor, que los donen. Hay establecimientos que prefieren tirarlos a la basura, propiciando el espectáculo nocturno que se puede llegar a evitar gracias a la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que prioriza la donación antes de que los alimentos terminen en la basura. Esta ley debe cumplirse a rajatabla y si no la administración debe echar mano de las sanciones.

Los productos aptos para el consumo deben llegar a quienes lo necesitan y no pasar indefectiblemente por el contenedor donde se acumulan suciedad, bacterias y virus de toda clase y condición que pueden acabar enfermando a las personas que, salvo excepciones, los recogen porque tienen hambre, porque la del hambre es una cornada peor que la del toro. Estampas así corresponden a siglos pasados, no al moderno, democrático y progresista siglo XXI del que tanto se alardea.

Una de las primeras medidas de la nueva Ley será priorizar la donación a bancos de alimentos y entidades sociales como Cáritas que hacen una mejor distribución de sus escasos recursos. La Ley no deja nada al albur hasta el punto de impulsar la firma de convenios de colaboración entre las empresas y las entidades sociales. Colaboraciones que ya existen en algunos casos, pero con la nueva regulación se espera que se amplíen y que más supermercados se sumen a la donación de alimentos en buen estado. Que así sea.

Suscríbete para seguir leyendo