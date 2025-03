Expulsar la excelencia. Igualar en la pobreza

Vemos una y otra vez cómo la falta de oportunidades laborales y la diferencia entre los sueldos que perciben en España frente a otros países de la Unión Europea, provocan un incesante éxodo de médicos y enfermeros saliendo de España, cuando el sanitario es el sector más necesitado de profesionales.

El mayor riesgo que amenaza a las modernas sociedades asistenciales es el del desequilibrio entre los compromisos de asistencia social asumidos por los gobiernos y la capacidad presupuestaria para financiar ayudas y subvenciones. Lo que, salvo en coyunturas de rápido crecimiento económico, conduce inevitablemente al empobrecimiento social generalizado.

Es políticamente incorrecto decirlo en un momento de la historia tan censurado como el actual, pero quizás haya llegado el momento de que nuestros políticos empiecen a asumir lo que va siendo un clamor entre los ciudadanos cuando hablan en grupos reducidos y de confianza. Que el gran logro de las sociedades modernas que supuso el despliegue del estado del bienestar y su desarrollo hasta el punto en el que hoy se encuentra, no puede mantener un constante incremento en el número y las cuantías de la subvención a los grupos poblacionales no laboral y económicamente activos. Concretamente a aquellos individuos que por edad y condición se encuentran en perfectas condiciones para trabajar pero a los que no les compensa el esfuerzo frente a la posibilidad de cobrar –no mucho menos–por no hacerlo.

A cambio, liberemos fondos para que nuestros profesionales más cualificados, y necesarios por ejemplo médicos y enfermeros, con una de las mejores formaciones del mejores del mundo puedan desempeñar aquí su trabajo con una retribución digna y proporcional a toda una vida de estudio y dedicación. Perdamos el miedo a aceptar que en un mundo global y por lo tanto competitivo, el capital humano mejor cualificado debe tener su recompensa y que ello supone riqueza y progreso para el conjunto de la sociedad. Lo contrario, igualar en la pobreza, echar a los mejores y mantener a los menos productivos solo conduce al desastre y la miseria.n

www.elespejodetinta.com

Suscríbete para seguir leyendo