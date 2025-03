Cinco años después

No pensaba recordar el aniversario de la declaración del estado de alarma, hace cinco años, pero aquí estoy con unas palabras, escritas como desahogo de ideas, que desde hace tiempo ya me escarabajeaban en la mente. Porque dicen los expertos que el desahogo es una terapia para superar los reveses de la vida cotidiana. Pero para que el desahogo produzca los frutos deseados alguien debe estar dispuesto a escuchar los infortunios, las miserias o las malaventuras de los demás. Los profesionales (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, médicos de familia, etc.,) son expertos en practicar el arte de la escucha. O así debería de ser siempre. Pero también el resto de los mortales, empezando por usted y yo mismo, podemos y debemos practicar un arte que solo requiere demostrar atención, preocupación y empatía por las personas que nos necesitan. Pues bien, si se fijan con atención, habrán comprobado que durante estos días de tan importante aniversario muchísimas personas no han estado a la altura de las circunstancias. No busque solamente en el ámbito de la política para identificarlas, porque mucho más cerca de lo que imagina encontrará otros malísimos ejemplos.

El 11 de abril de 2020, en este mismo periódico, aunque en la columna de la izquierda, compartía varias preguntas que aún siguen reclamando mi atención. ¿Han pensado en los monumentos que habrá que levantar en muchísimos rincones de este país y en tantos otros lugares del mundo que aún desconocemos para inmortalizar y recordar a quienes se han ido para siempre por culpa del maldito virus? ¿Y no tendremos que evocar y honrar también la memoria de quienes, un día sí y otro también, están al pie del cañón junto a las personas que lo están pasando mal, brindando apoyo técnico y científico pero también atenciones solidarias, escucha activa y muchas dosis de humanidad? ¿Tendremos suficientes calles y plazas públicas para recoger los nombres y las buenas acciones de tantos héroes y heroínas que siguen dándolo todo por los demás? ¿Y qué diremos de nosotros mismos pero también de los familiares, de los amigos, de los vecinos o de los compañeros de trabajo cuanto todo esto haya pasado? ¿Y los demás qué pensarán de nosotros? ¿Estaremos satisfechos con las respuestas que lleguen a nuestros oídos? ¿Y qué dirán los balcones? ¿Habrá merecido la pena tanto dolor y sufrimiento?

Cinco años después, sigo pensando que en las calles y plazas de muchos pueblos de España faltan monumentos para reconocer el trabajo y el buen hacer de quienes se dejaron la piel durante la pandemia. Y no solo me refiero a los profesionales y técnicos que recibían los aplausos desde los balcones, sino también a quienes desde otros puestos de responsabilidad en los ámbitos más diversos de la vida cotidiana contribuyeron o contribuimos a gestionar unas desventuras tan dramáticas. Y escribo "contribuimos" porque hoy quiero recordar a quienes estuvimos al frente de los centros y facultades de la Universidad de Salamanca, tratando de poner en marcha las acciones requeridas para finalizar el curso 2019-2020 y planificar el siguiente. Posiblemente no lo vuelva a escribir nunca más, pero aquellos meses han sido los peores de mi vida profesional. Como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, fueron muchísimo peor que una pesadilla. Nadie puede imaginar lo que vivimos, sufrimos y lloramos. Sí, han leído bien: lloramos. Por eso no pensaba recordar un aniversario que aún mantiene tantas heridas abiertas. Pero hacerlo es un modo de que cicatricen cuanto antes.

Sociólogo

