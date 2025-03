Boicot con sentido común

Europa empieza a reaccionar contra las peligrosísimas decisiones, amenazas y bravuconadas de míster Trump. Los barandas europeos (Comisión, Consejo de Europa, máximos mandatarios de los diferentes países) han comprendido, por fin, que el ricachón del tupé color meada solo entiende su lenguaje violento y el de responder con medidas similares a las que él aplica. ¡Tantos siglos de civilización y avances para terminar como el código de Hammurabi, (de 1750 antes de Cristo aproximadamente) en el que se predicaba el famoso "ojo por ojo y diente por diente". En esas, por desgracia, estamos. Si amenazas, te amenazo. Si me subes arancelas, te los subo yo; si me los vuelves a subir, hago lo mismo.

¿A dónde podríamos llegar así? Al hundimiento de las economías, a la quiebra del comercio internacional, a las autarquías castrantes y empobrecedoras, incluso a la destrucción de la democracia tal y como la entendemos en el llamado Occidente. ¿Y le importa eso al Trump condenado ya por varios delitos? Pues, no; él va a lo suyo, aunque no se sepa muy bien qué es exactamente lo suyo, al margen de ganar dinero, premiar a los amiguetes y a quienes financian sus campañas y mandar sin trabas, cortapisas ni valladares, como decíar un amigo mío en frase que aprendimos todos los que nos movíamos a su alrededor.

Y, claro, tras la sorpresa inicial (nadie esperaba tantas y tan grandes burradas en tan poco tiempo), van llegando las obligadas respuestas. Y no solo de Europa. También Canadá, México, y hasta la inquietante China han hecho oír ya su voz en el tema de los aranceles, lo que ha dado lugar a un más que alarmante aumento de los precios y a un miedo al desabastecimiento de algunos productos. Y, precisamente, por ahí puede venir uno de los principales peligros para el "dialogante y empático" Trump. Ese peligro proviene de sus propios ciudadanos. Si los norteamericanos se empobrecen, si faltan materias primas o alimentos, si se hunden las empresas, si crece el paro ante el despido masivo de funcionarios y miembros de organizaciones, en la Casa Blanca no podrán echarle la culpa al IVA europeo, o a los mexicanos, o al Canal de Panamá, o a que Groenlandia no quiere ser yanqui. El responsable es quién es y tiene nombres y apellidos; o sea, el marido de Melania.

Lo último que se ha sabido es que ha deportado a México a una niña de 10 años que estaba siendo tratada en Texas de un cáncer. La cría ha nacido en Estados Unidos, pero sus padres, mexicanos, siguen indocumentados

Sin embargo, hay algo más que se puede, y se debe, hacer desde las naciones dañadas por Trump. En algunos países como Canadá y México ya han comenzado a ponerlo en práctica. Me refiero al boicot a los productos estadounidenses. No compre usted nada que venga de aquel país, ya sea alimentos, bebidas, coches, máquinas, discos, películas, series, libros… Sí, ya sé que muchos artistas, actores y escritores no tragan al rey de los casinos de Las Vegas, pero, hasta ahora, han permanecido más mudos de lo que debieran; también, como los demás, le tienen miedo. ¿Hacia dónde nos llevaría ese boicot? Posiblemente, a lo que apuntaba antes: a perjudicar a la sociedad americana y a generar en USA un malestar y un cabreo que fuerce a Trump a reflexionar y, ¡oh, milagro! a dar marcha atrás.

No obstante, ese hipotético boicot no podría estar encabezado, ni siquiera alentado, por ningún gobierno. Si alguno lo hiciera, daría argumentos al ogro de Nueva York para su venganza. La medida deben aplicarla los ciudadanos, nosotros mismos, cada cual según sus posibilidades. Es decir, no a los productos USA mientras Trump quiera seguir hundiéndonos. Y quiera acabar con la poca humanidad que queda en el mundo. Lo último que se ha sabido es que ha deportado a México a una niña de 10 años que estaba siendo tratada en Texas de un cáncer. La cría ha nacido en Estados Unidos, pero sus padres, mexicanos, siguen indocumentados. Así que todos fuera, a México: padres, niña con cáncer cerebral y cuatro hermanos. Iban a una consulta médica.

Si alguien es capaz de impulsar y llevar a cabo actos de este tipo, ¿qué puede esperarse, qué puede esperarnos? Han de rebelarse los norteamericanos. Porque así lo crean o porque no nos vendan ya sus productos. Boicot.

