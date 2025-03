Preservar la tauromaquia

No me voy a esconder o utilizar medias tintas. Me gusta la fiesta de los toros en todas sus manifestaciones. Y apoyo la gran fiesta de Benavente, "El toro enmaromado" que no deja de ser una de sus señas tradicionales y culturales. No creo que corra peligro alguno. Hay que ser optimistas pero no confiados, nunca se sabe con todo lo que está haciendo contra las tradiciones y costumbres españolas que no les gustan, esa minoría que tanto despotrica porque no tiene nada mejor que hacer.

El concejal de Fiestas y Turismo de Benavente no se ha dormido en los laureles. Tras presentar alegaciones a la modificación planteada desde la Junta de Castilla y León al Reglamento Taurino, muy acertadamente se ha reunido con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Estamos de suerte porque el consejero tiene una especial sensibilidad taurina. Como la tiene para la cultura en sus múltiples manifestaciones y el deporte, áreas todas de su competencia.

De un hombre culto, como el señor Santonja, solo cabe esperar los mejores resultados. El asunto va bien y la ciudad de los Condes-Duques puede respirar tranquila. La Junta de Castilla y León ha informado favorablemente la Declaración de la Fiesta del Toro Enmaromado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Lo tiene, sin lugar a duda alguna. Hay que preservar la fiesta y potenciarla. Para ello, en el consejero de Cultura han encontrado a uno de sus mejores valedores. No hay más que ver cómo han despegado aspectos de la cultura que parecían sufrir un letargo doloroso y que han encontrado en la figura del consejero Santonja, sino un mecenas propiamente dicho, sí un apoyo incondicional. Así da gusto.

Yo diría que soplan buenos vientos para las tradiciones y costumbres de Zamora y, obviamente, de Castilla y León, merced al apoyo del consejero. Ya tocaba sin que en las altas esferas se vieran como actos meramente provincianos. La riqueza, en ese sentido, de provincias como Zamora es incuestionable. Sólo hay que creer en sus posibilidades, como ha hecho el Ayuntamiento de Benavente con la Fiesta del Toro Enmaromado o como permanentemente hace el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja.

