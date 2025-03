El marrón de Mazón

A estas alturas no sé si quedará un valenciano que no suspire por ver desaparecer de la vida política a su presidente autonómico, Carlos Mazón, del que sigue sin saberse en qué andaba metido cuando sus gentes se ahogaban por la DANA. No debía ser nada bueno, dado su resistencia a desvelarlo con alguna prueba o garantía. Pero a estas alturas, eso es lo de menos. Lo de más es que parece obvio que la traumatizada Comunidad tiene necesidad de pasar página y afrontar un dificilísima recuperación con alguien diferente y con más sensibilidad a la cabeza. Pero Mazón no se va. Se aferra al cargo como una lapa y resiste.

"Va siendo hora de una refundación que acabe con tanto mamoneo en las taifas y tanto privilegio, que sirven solo, eso sí, para que nadie se quiera ir ni a tiros aunque no haga más que estorbar"

Si uno intenta ponerse en sus zapatos lo empieza a entender. Si se va, nadie le va a dar las gracias, quedará borrado de la política para siempre y solo se le recordará para mal. Y sobre todo, si se va, le toca volver a su antiguo puesto de trabajo, que, por cierto, lo tiene y menos mal: tiene una excedencia de la Cámara de Comercio de Alicante. En la calle no se queda, pues. Pero… Si aguanta un poquito más, hasta julio, tendrá paga de expresidente durante dos años. Y si pudiera acabar la legislatura, la cosa se alargaría hasta los 15 años, que es lo que los ex-presidentes valencianos pueden estar en un Consejo Consultivo como el de Castilla y León, que también es donde siguen cobrando y leyendo los periódicos los ex-barandas de nuestra comunidad. Y eso sin mencionar lo que más valoran los políticos con asuntos judiciales sobre sus cabezas: si Mazón se va, deja de ser aforado y la jueza que lleva la investigación de aquel desastre ya no tiene que ofrecer que declare si quiere y por favor.

Es decir, todos son incentivos para resistir, por desastrosa que sea su continuidad, incluso para si mismo. Y ahí quería uno llegar. ¿Cuándo vamos a revisar ese escándalo, sin parangón internacional, de que en España tengamos aforada a la práctica totalidad de la clase política? ¿Cuando se pondrá coto al afán autonómico por copiar, a veces como caricatura, todo lo que tiene el Gobierno y Estado central, incluidas instituciones innecesarias y pagas vitalicias que no tienen ningún sentido? ¿Qué es eso de que muchos expresidentes autonómicos deban tener, como los expedientes del Gobierno de España, un despacho de por vida, coche oficial, chófer y escoltas? Lo de Mazón sirve para recordarnos que va siendo hora de una refundación que acabe con tanto mamoneo en las taifas y tanto privilegio, que sirven solo, eso sí, para que nadie se quiera ir ni a tiros aunque no haga más que estorbar.

