Pues sí, con la que está cayendo, mañana, tarde y noche, no estamos para pensar en la inminencia de la primavera. Las borrascas se concatenan y antes de salir de una feroz, ya está sobre nosotros otra atroz. A lo que está ocurriendo en infinidad de municipios españoles de todas las latitudes le remito. Después de lo ocurrido con la Dana en Valencia da grima ver todo lo que el agua está haciendo en España. Con tanto aguacero no me extraña que España y Portugal se hayan convertido en los países más lluviosos de Europa, superando incluso a Noruega.

Si es verdad que la meteorología no ayuda a pensar en la inminencia de la primavera, cabe recordar la cercanía el cambio horario. El horario de verano para este 2025 tiene fecha. Es el que ahora nos concierne y al que debemos prestar atención. No todos los ciudadanos conocen la historia del cambio de hora en España que se remonta al año 1918. Esta práctica, costumbre o tradición fue aplazada durante dos periodos de tiempo notables, desde 1920 hasta 1925, y desde 1930 hasta el fin de la Guerra Civil. De este modo, Franco reanudó el uso de este modelo en 1940, en consonancia con la Alemania nazi y los países de Europa central. Esta cuestión no gustó a los contrarios al régimen pero, a pesar de las circunstancias, sigue vigente durante nuestros días. Con la transición democrática, esta costumbre, ya establecida como tradición, siguió su curso con sus amantes y detractores.

El pasado año 2024, el cambio horario de invierno a verano se produjo el 31 de marzo. En este año 2025 el cambio se efectuará el domingo 30 de marzo, bueno, en realidad, la noche del sábado al domingo. El horario de verano permanecerá vigente hasta el 2 de noviembre fecha elegida para hacer de nuevo la transición. Se viene rumoreando insistentemente que estos cambios tienen los días contados. Y así es. Todo apunta a que el fin de esta tradición vendrá propiciada por los principales gobiernos, tanto de Europa como de Estados Unidos, que han declarado su interés en acabar con este sistema. Aunque con Trump en el poder no se puede hablar de la aquiescencia de Estados Unidos, salvo que le convenga, claro.

