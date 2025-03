Detrás del cajero

Casi todas las actividades humanas; salvo las de los eremitas, dichosos ellos; en mayor o menor grado, según su naturaleza, sus objetivos, sus procedimientos, precisan el concurso de los demás congéneres que, a su vez, son los destinatarios de su respectivo quehacer. Tengamos presente que el ser humanos es sociable por naturaleza, que se relaciona con otros, que profesionalmente les sirve con su trabajo, con sus obligaciones ciudadanas, familiares, de amistad.

Así, el grado de cumplimiento de sus compromisos laborales, por ejemplo, dependerá; entre los infinitos requerimientos que el buen hacer exige; de al menos un «minimum minimorum» de sapiencia del oficio, de lo que se llamaba «educación», de un talante empático para entender, comprender, ayudar, respetar, asesorar, al «cliente que pasa por caja».

Además, la intuición suele jugar un papel; quizá demasiado preponderante; en la toma de decisiones cuando no están, como debieran, adecuada y suficientemente fundamentadas en los conocimientos que exige el desempeño de una profesión u oficio, en la madurez personal, en la debida consideración ajena, en la contrastación de hipótesis y, no digamos, de evidencias contrastables.

Y el que desempeño de puestos de trabajo; de todos en general, pero especialmente los que se desarrollan «front office», cara a cara con el público, con el cliente, con el demandante de una prestación, exige, más si cabe, además de las características antedichas, de elegancia, de «savoir faire», de discreción, de prudencia, de evitar poner en evidencia ante el resto de la clientela una actitud molesta a la persona que acuda a adquirir, por ejemplo, productos alimenticios a un supermercado y el «cajero de turno», indebidamente le exige que muestre el contenido de un bolso y dude de su recto proceder al encontrar un trozo del envoltorio de un producto que le servía de recordatorio para adquirir uno similar que, por cierto, no ofertaban. Lamentable. Por supuesto el establecimiento; sito en una de sus puertas, en una calle que lleva el nombre de un cargo eclesiástico, y es de origen asturiano; queda la reputación del empleado de caja, como de la propia enseña, en entredicho. Hay que saber seleccionar y formar más y mejor a los trabajadores, antes de que pasen el «lector del código de barras». «Un cajero o cualquier miembro del personal de un supermercado o una tienda que no ostente funciones de seguridad privada, no tiene ninguna autoridad para mirar tus pertenencias ni puede pedirte que se las enseñes», según Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Gracias Alfonso por la sugerencia de la redacción de este escrito. Como persona inteligente y con bonhomía que soy y, en consecuencia y coherencia, hay que saber escuchar a las personas sensatas, ponderar sus opiniones, llevarlas a la práctica si procede según nuestro leal saber y entender, y, sobre todo, darles las gracias.

Marcelino de Zamora

