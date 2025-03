Yankees go home

Anda que no se gritó esta frase que, en España, iba acompañada de "OTAN no, bases fuera". Pues ya se ha conseguido, no porque los hayamos echado, sino porque ellos solitos, de la mano inquisitorial de Trump, han decidido empezar a irse sin decir adiós y de malas formas. Y ahora resulta que no queremos que se vayan, porque qué vamos a hacer sin ellos, sobre todo en lo militar, donde Europa tiene pocos mecanismos de defensa conjunta y, desde luego, muchos menos que en lo económico y arancelario.

Las democracias europeas tienen más de una crítica, sobre todo en lo tocante al descuido sistemático de la clase media, que es quien sufraga el Estado de bienestar, en la lacerante corrupción, que tiene más pinta de sistémica que de entre particulares, y en la desatención a los jóvenes y a la vivienda. Pero lo que ahora se destapa de manera descarnada es el abandono de su propia seguridad por haberla hecho depender de los EE UU y haber ignorado que sin seguridad saltan por los aires las políticas sanitarias, educativas, de protección a las minorías y, en definitiva, el mismo Estado de bienestar. Y si no que se lo pregunten a Ucrania.

Recién iniciada la guerra de Putin se escuchaban voces clamando por la paz, que es muy loable, e incluso en contra de la ayuda militar a los ucranianos. Eso sí, ninguna de esas voces emborrachadas de pacifismo de cafetín, como en su momento escribí en este mismo diario, se fue al Kremlin a convencer al tirano de que dejase de bombardear a mansalva. Para muchos, Ucrania estaba demasiado lejos de nuestras terrazas.

Sin embargo, el panorama que se abre ahora exige poner mucha atención y dejarse de la pamplina de que incrementar el gasto militar supone detraer recursos de la educación, la sanidad, o las pensiones. ¿Y por qué no de tanto asesor, de tantos políticos que al final votan al dictado de su partido, de tanta corrupción? ¿Y por qué no hacer una mejor gestión de los recursos y no dilapidarlos con poco control?

España es Europa, cosa que no le gusta a Trump, y además tiene una frontera sur con Marruecos, muy amigo de Trump, por cierto. Así que poca broma. Recordemos que el reino de Marruecos no ha renunciado nunca a Ceuta, Melilla, las Chafarinas, o Perejil, así que con esta nueva política internacional de forajidos del far west, donde la conquista territorial, tan decimonónica, es su seña de identidad, a ver si nos vamos a encontrar con la anexión de estos territorios por parte de Marruecos con la anuencia de Trump, donde lo único que sería cómico sería ver qué hacen los patrioteros españoles tan enamorados de Trump y sus dislates.

No es verdad que EE UU haya salvado y dado seguridad a Europa de manera altruista, porque desde la Primera Guerra Mundial su intervención en favor de Europa siempre fue ligada a a sus intereses comerciales y de seguridad frente al bloque de la antigua URSS y después de Rusia. Pero ahora el planteamiento ha cambiado sobremanera, lo que exigirá que Europa, o sea, cada uno de nosotros, nos pongamos a la tarea de generar no solo un espacio de seguridad militar propio, sino algo mucho más importante: salvar una forma de vida, una cultura y unos valores; en definitiva, nuestra identidad.

Porque de esto va lo que está en el tablero. Así que más nos vale que los políticos europeos también sean conscientes y pongan más atención a esta situación que a otras que solo atienden a sus tacticismos de medio pelo para consumo nacional y ni siquiera al bienestar de sus ciudadanos, porque estos, en su mayoría, preferimos vivir en una democracia, a pesar de sus fisuras, que bajo una banda de tiranos neuróticos y ególatras.

Go home todos estos tiranos y autócratas y quédense en su territorio con sus paranoias hasta que sus ciudadanos los revienten, que es lo que pasará, y no invadan ni instiguen a nadie fuera de sus fronteras. O, mejor, como diría Fernando Fernán Gómez, váyanse a la mierda.

