Inentendible

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, denunciaba fechas pasadas haber vivido situaciones machistas como la sufrida, al parecer, en el Congreso de los Diputados. Escuchando su versión daba la sensación de o que no sabía lo que decía o que se lo estaba inventando en ese momento. Juzgue usted mismo: "Un periodista, sin rubor, me hizo un apelativo a mi estado físico, que le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, que estaba muy bien, pero que el aspecto físico. Que estaba cada día más guapa". "Y yo ante sus compañeros, me quedé pegada y les interrogué; les dije, ¿yo qué hago ante esto?", "Yo soy vicepresidenta del Gobierno, imagínese lo que vivimos las mujeres a diario, porque seguro que otras profesionales, que tienen mucha más experiencia que yo, las viven".

Dudo mucho que periodista alguno, salvo para medrar, le haya soltado algo tan español como un piropo a esta señora que incluso resulta cursi para contar una historia tan dudosa como esta. A ella no le gustará que le digan "¡Guapa!". Quizá porque a lo mejor no se siente tal a pesar de su metamorfosis fashion.

Apueste lo que quiera a que al género femenino en número plural eso del piropo bien dicho o que nos llamen o consideren guapas, sobre todo cuando vamos hechas un pincelo, nos agrada sobremanera. A Yolanda Díaz le habrá molestado el comentario, lamentablemente nada dice de lo pegajosa que se pone cuando efusivamente abraza al presidente del Gobierno delante del que babea o cuando acaricia el rostro (estoy viendo la foto) y le espeta en toda la cara un "¡qué guapo estás!" al mismísimo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Si lo que a ella presuntamente le dijeron, porque yo no me lo creo, se le llama machismo, ¿cómo hay que llamar a lo que ella ha hecho y dicho a Garamendi? ¿Feminismo? Habría que preguntar a las que se han vuelto mudas tras estallar los casos Errejon-Monedero. Sólo que esas no me valen. Qué mal se expresa la Díaz, qué difícil de entender todo lo que dice, ya sea cuando ejerce de ministra y vicepresidenta o como en este caso, simple y llanamente de mujer.n

