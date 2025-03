Espero no equivocarme pero creo que, al final, no han obtenido premio en el desfile de carnaval. El premio del jurado, porque el premio del público se lo han llevado de calle. No necesitaban hablar, tampoco bailar para hacer reír al respetable. Todos y cada uno estaban geniales. Los de carne y hueso y también los maniquíes de cartón piedra cedidos por Fernando Gonzales para que "Sevillano 2" cobrase vida. En un principio y en la distancia me sentí incapaz de distinguir a los verdaderos de los falsos. Fue genial.

Y no porque lo diga yo, que también, ha sido la valoración generalizada del público. Los Pobladores, entre los que se distinguían muchos rostros conocidos del carnaval zamorano, estuvieron sembrados, lo clavaron. La gracia estaba en la recreación: un tema zamorano. Se ve que eso es lo que nos mola a los oriundos. La música que venga de donde sea, pero la letra que sea para Zamora y los zamoranos y la puesta en escena también.

Hacía tiempo que no me reía tanto. Y eso también merece premio. "Las que estamos mal de riego" triunfaron en un esperado desfile, convirtiéndose en la sensación del Carnaval. Por ideas que no quede. Yo de quienes llevan a gala la representación del comercio zamorano, que no de las franquicias, me tomaría muy en serio la crítica que subyace en la representación de esta murga que nos ha encandilado a tantos, por no decir que a todos.

No han dado lugar a la división de opiniones, ha habido unanimidad. Las murgas de Zamora no tienen que mirar ni hacia Cádiz, ni hacia Toro (con un maravilloso carnaval siempre), ni hacia Ciudad Rodrigo ni hacia ningún punto de la España carnavalera. Basta con seguir el diario acontecer de Zamora, con echar un vistazo al panorama, sacar consecuencias y luego tener la gracia de saber reflejarlas con ingenio y de fora sencilla.

No seré yo quien diga que los premios han estado mal dados, muy por el contrario, pero si yo hubiera sido jurado, y lo fui durante muchos años, "Las que estamos mal de riego" se hubieran llevado su correspondiente premio. Por ahí deben ir los tiros. Su participación en el desfile de Carnaval de este año ha sido decisiva. Han puesto el "toque" zamorano que es muy de agradecer.

