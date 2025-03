Tentaciones de ayer y de hoy

Artículo de opinión.

En este primer domingo de Cuaresma (ciclo C), san Lucas nos ofrece el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto empujado por el Espíritu (Lc 4, 1-13): "El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante cuarenta días". Este relato de las tentaciones no es un episodio aislado que acontece en un momento y en un lugar determinados. El evangelista nos advierte que, al terminar estas tentaciones, “el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno”. Las tres tentaciones: el tener, el poder y la fama, volverán a la vida de Jesús y a la de sus seguidores, los cristianos; incluso podemos decir que están presentes en la vida de cada persona

En la primera tentación Jesús renuncia a utilizar a Dios para convertir la piedra en pan y saciar así su hambre. No seguirá ese camino. No vivirá buscando su propio interés. No utilizará al Padre de manera egoísta. Se alimentará de la palabra viva de Dios. Solo multiplicará los panes para alimentar el hambre de la gente. Esta es probablemente la tentación más grave de los cristianos y de todos los hombres en los países ricos: utilizar la religión para completar nuestro bienestar material, tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestra vida de compasión, viviendo sordos a la voz de Dios que nos sigue gritando: “¿dónde está tu hermano?”

En la segunda tentación Jesús renuncia a obtener “poder y gloria” a condición de someterse como todos los poderosos a los abusos, mentiras e injusticias en los que se apoya el poder inspirado por el “diablo”. El reino de Dios no se impone, se propone con amor. Solo adorará al Dios/Padre de los pobres, débiles e indefensos. En estos tiempos, tratar de recuperar el poder del pasado nos impediría vivir una ocasión de oro para entrar por el camino humilde del servicio y acompañamiento fraternos al hombre y mujer de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza.

En la tercera tentación Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo a la ostentación y al éxito fácil. No será un mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios al servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos como el que sirve. Siempre será tentador para algunos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, renombre y prestigio. Pocas cosas son más ridículas en el seguimiento a Jesús que la ostentación y la búsqueda de honores. Hacen daño a la Iglesia y la vacían de verdad.

Amigo lector, en esta Cuaresma de 2025, te invito a recorrer con Jesús el itinerario que va desde las áridas estepas del desierto al jardín florido en la mañana de gloria de la resurrección ¡Ánimo! Lo haremos juntos pues la meta merece la pena. Feliz domingo.